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Published Сегодня, 08:59

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Выезд на Западное шоссе из Батайска не откроют до конца февраля из-за непогоды

13 февраля 2023, 08:59
Фото: 2gis.ru
Выезд на Западное шоссе из Батайска не откроют до конца февраля из-за непогоды
В Батайске до конца февраля планируется открыть съезд на улицу Фермерскую с Западного подъезда, сообщает Упрдор Москва-Волгоград.

Специалистам предстоит выполнить работы по укреплению основания, однако для этого должна быть хорошая погода. Если делать это в холодную погоду, то может пострадать качество. 

Исходя из прогнозов синоптиков, погода позволит завершить работы до 26 февраля. Водителей попросили отнестись с пониманием. 

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Напомним, что капремонт участка с 0 по 6 километры проводится с начала 2022 года. Вместе с этим на транспортной развязке хотят оптимизировать схему движения за счет смещения оси основной дороги. 

Напомним, что в Ростовской области в летнюю жару запретят проезд большегрузов по трассам с 20 мая. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Дорога
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