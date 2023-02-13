Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:01
Специалистам предстоит выполнить работы по укреплению основания, однако для этого должна быть хорошая погода. Если делать это в холодную погоду, то может пострадать качество.
Исходя из прогнозов синоптиков, погода позволит завершить работы до 26 февраля. Водителей попросили отнестись с пониманием.
Напомним, что капремонт участка с 0 по 6 километры проводится с начала 2022 года. Вместе с этим на транспортной развязке хотят оптимизировать схему движения за счет смещения оси основной дороги.
Напомним, что в Ростовской области в летнюю жару запретят проезд большегрузов по трассам с 20 мая.