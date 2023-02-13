После этого департамент обратился в суд, чтобы добиться сноса строений на участке площадью 18,6 тысячи квадратных метров. А правопреемник «Юг-Моторс» обратился со встречным иском к департаменту и администрации города, чтобы признать право собственности на два здания автосалона и автомалярный цех.