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Updated Сегодня, 13:51

«Юг-Моторс» снова отказали в отмене решения о сносах автосалонов в Ростове-на-Дону

13 февраля 2023, 13:49
Фото: Пресс-служба Ростовской-на-Дону городской Думы
«Юг-Моторс» снова отказали в отмене решения о сносах автосалонов в Ростове-на-Дону
Компании «Юг-Моторс» отказали в требовании отменить решение о сносе двух автосалонов в Ростове-на-Дону, говорится в материалах Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Судебные тяжбы длятся с 2013 года, когда арбитражный суд постановил снести строения в переулке 1-ый Машиностроительный, 1. Тогда компания «Донжилстрой» оспорила это решение и его отменили из-за появившихся новых обстоятельств. 

После этого департамент обратился в суд, чтобы добиться сноса строений на участке площадью 18,6 тысячи квадратных метров. А правопреемник «Юг-Моторс» обратился со встречным иском к департаменту и администрации города, чтобы признать право собственности на два здания автосалона и автомалярный цех.

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Но суд постановил снести эти здания, это подтвердили и следующие инстанции. В 2022 году компания снова пошла в суд из-за новых обстоятельств. 

Однако «Юг-Моторс» проиграл и изменить это решение не смог. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения. 

Ранее также стало известно, что компанию ростовского депутата Камышного «Юг-Моторс» хотят обанкротить в суде. 

Добавим, что «Юг-Моторс» занимается реализацией автомобилей KIA в Ростове-на-Дону. 

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