Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Судебные тяжбы длятся с 2013 года, когда арбитражный суд постановил снести строения в переулке 1-ый Машиностроительный, 1. Тогда компания «Донжилстрой» оспорила это решение и его отменили из-за появившихся новых обстоятельств.
После этого департамент обратился в суд, чтобы добиться сноса строений на участке площадью 18,6 тысячи квадратных метров. А правопреемник «Юг-Моторс» обратился со встречным иском к департаменту и администрации города, чтобы признать право собственности на два здания автосалона и автомалярный цех.
Но суд постановил снести эти здания, это подтвердили и следующие инстанции. В 2022 году компания снова пошла в суд из-за новых обстоятельств.
Однако «Юг-Моторс» проиграл и изменить это решение не смог. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения.
Ранее также стало известно, что компанию ростовского депутата Камышного «Юг-Моторс» хотят обанкротить в суде.
Добавим, что «Юг-Моторс» занимается реализацией автомобилей KIA в Ростове-на-Дону.