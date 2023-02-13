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Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Жарка шашлыков на балконе многоэтажки в Азове завершилась вызовом спасателей

13 февраля 2023, 15:24
Фото: wikimedia.org
Жарка шашлыков на балконе многоэтажки в Азове завершилась вызовом спасателей
В Азове Ростовской области предприимчивые местные жители решили пожарить шашлык на балконе, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, владельцы одной из квартир не придумали ничего лучше, как устроить вечеринку на балконе. Здесь же они и жарили мясо.

Соседи заметили огонь на последнем этаже дома в переулке Степана Разина, после чего обратились спасателям.

Фото: ВК "Азов Новости"
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В региональном УМЧС рассказали, что специалисты выезжали по вызову. Однако позже сообщили, что он оказался ложным.  Все это произошло на выходных.

До этого в Таганроге шашлычник-любитель устроил крупный пожар на Центральном пляже. О том, как это было, читайте в материале RostovGazeta

Читайте также о том, где можно жарить шашлыки в Ростове-на-Дону. 

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