Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
По их словам, владельцы одной из квартир не придумали ничего лучше, как устроить вечеринку на балконе. Здесь же они и жарили мясо.
Соседи заметили огонь на последнем этаже дома в переулке Степана Разина, после чего обратились спасателям.
В региональном УМЧС рассказали, что специалисты выезжали по вызову. Однако позже сообщили, что он оказался ложным. Все это произошло на выходных.
До этого в Таганроге шашлычник-любитель устроил крупный пожар на Центральном пляже. О том, как это было, читайте в материале RostovGazeta.
Читайте также о том, где можно жарить шашлыки в Ростове-на-Дону.