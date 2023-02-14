МУП «Мясниковское водопроводно-канализационное хозяйство» объявило, что во вторник, 14 февраля, на водоочистных сооружениях хутора Хапры произошло аварийное отключение электричества. Из-за этого с 10.30 мск в Мясниковском районе наблюдаются перебои или полное отсутствие воды в селе Чалтырь, в частности в микрорайоне «Золотая гора», а также хуторах Мокрый Чалтырь, Калинин, Хапры, СНТ «Донец» и «Солнышко», СТ «Автомобилист», «Ритм», «Ладья» и ДНП «Поселок Озерный». Кроме них без воды остались ООО «Бумажная фабрика» и ОАО «Молочный завод Мясниковский».