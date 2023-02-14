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10 населенных пунктов под Ростовом остались без воды из-за перебоев с электричеством

14 февраля 2023, 12:40
Фото: donland.ru
10 населенных пунктов под Ростовом остались без воды из-за перебоев с электричеством
Под Ростовом 10 населенных пунктов и два завода остались без водоснабжения из-за аварийного отключения электроэнергии, об этом сообщила пресс-служба МУП «Мясниковского ВКХ».

МУП «Мясниковское водопроводно-канализационное хозяйство» объявило, что во вторник, 14 февраля, на водоочистных сооружениях хутора Хапры произошло аварийное отключение электричества. Из-за этого с 10.30 мск в Мясниковском районе наблюдаются перебои или полное отсутствие воды в селе Чалтырь, в частности в микрорайоне «Золотая гора», а также хуторах Мокрый Чалтырь, Калинин, Хапры, СНТ «Донец» и «Солнышко», СТ «Автомобилист», «Ритм», «Ладья» и ДНП «Поселок Озерный». Кроме них без воды остались ООО «Бумажная фабрика» и ОАО «Молочный завод Мясниковский».

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Из-за удаленности поселений от насосной станции и перепадов высот полное восстановление водоснабжения в Мясниковском районе ожидается только к 21.00 мск.

Напомним, ранее стало известно, что без электричества остались жители села Чалтырь.

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