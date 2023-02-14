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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Аграрий рассказал, как снегопад повлияет на урожай 2023 года в Ростовской области

14 февраля 2023, 10:40
Фото: unsplash
Аграрий рассказал, как снегопад повлияет на урожай 2023 года в Ростовской области
Снег, дождь, гололед — это влага. Влага в любом виде хороша для сельского хозяйства. В этом году мало влаги, поэтому сельские труженики Ростовской области радуются любому снегу, сообщил RostovGazeta производитель зерна и крупы в Целинском районе Виктор Бородаев.

Не случайно народная пословица гласит: «Снег глубок — и хлеб хорош». Снег укрывает озимые от морозов.

Этой зимой в Ростовской области было мало снега. Но и больших морозов тоже не было. По словам эксперта, в зиму озимые вошли в удовлетворительном состоянии, скорее «с плюсом».

«Корневая система живая, тут вопросов нет. Но весной растениям потребуется больше питательных веществ для восстановления и развития стебельного аппарата», — отмечает Виктор Бородаев.

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Однако прогнозировать, каким из-за сухого климата и недостатка влаги будет урожай 2023 года, сельхозпроизводитель не берется.

«Посмотрим, когда будем убирать», — резюмирует аграрий.

Напомним, что в 2021 году из-за засухи в Ростовской области не взошла четверть из посеянных озимых. Однако тогда ситуацию немного исправил выпавший снег, который восполнил запасы влаги. 

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