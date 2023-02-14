Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Не случайно народная пословица гласит: «Снег глубок — и хлеб хорош». Снег укрывает озимые от морозов.
Этой зимой в Ростовской области было мало снега. Но и больших морозов тоже не было. По словам эксперта, в зиму озимые вошли в удовлетворительном состоянии, скорее «с плюсом».
«Корневая система живая, тут вопросов нет. Но весной растениям потребуется больше питательных веществ для восстановления и развития стебельного аппарата», — отмечает Виктор Бородаев.
Однако прогнозировать, каким из-за сухого климата и недостатка влаги будет урожай 2023 года, сельхозпроизводитель не берется.
«Посмотрим, когда будем убирать», — резюмирует аграрий.
Напомним, что в 2021 году из-за засухи в Ростовской области не взошла четверть из посеянных озимых. Однако тогда ситуацию немного исправил выпавший снег, который восполнил запасы влаги.