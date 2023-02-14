Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
В ночное время ухудшились погодные условия, из-за чего проводили обработки дорог противогололедными материалами. Для расчистки улиц использовали 136 единиц техники.
За это время израсходовали 378 материалов против гололеда. Особое внимание уделили мостам, спускам и подъемам.
Во вторник планируется использовать 158 единиц техники. Кроме того, на улицы выйдут 536 уборщиков территорий.
Также создали оперативный штаб для работ по ликвидации последствий непогоды. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и парковать машины по правилам.
Ранее синоптики рассказали, когда в Ростове-на-Дону завершатся заморозки в феврале.