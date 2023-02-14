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Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Более 530 человек задействуют для уборки снега в Ростове-на-Дону днем 14 февраля

14 февраля 2023, 06:08
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону во вторник, 14 февраля, задействуют 536 человек для уборки улиц после снегопада, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В ночное время ухудшились погодные условия, из-за чего проводили обработки дорог противогололедными материалами. Для расчистки улиц использовали 136 единиц техники.

За это время израсходовали 378 материалов против гололеда. Особое внимание уделили мостам, спускам и подъемам.

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Во вторник планируется использовать 158 единиц техники. Кроме того, на улицы выйдут 536 уборщиков территорий. 

Также создали оперативный штаб для работ по ликвидации последствий непогоды. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и парковать машины по правилам. 

Ранее синоптики рассказали, когда в Ростове-на-Дону завершатся заморозки в феврале.

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