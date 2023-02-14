Донской проект «Никто не забыт. Ничто не забыто» расскажет о событиях времен ВОВ

«Сегодня мы видим, что некоторые государства предпринимают попытки переписать историю. Интернет-проект „Никто не забыт. Ничто не забыто“ — еще одна возможность показать всему миру, что действия немецко-фашистских захватчиков и их пособников — это именно осознанное, планомерное уничтожение советского народа», — рассказал Вадим Артемов, добавив, что проекты «Без срока давности» и «Никто не забыт. Ничто не забыто» позволят пролить свет на события истории, которые сейчас некоторые лица стараются стереть из мировой истории. Замгубернатора уверен, что память о преступлениях не должна исчезнуть, а потому поисковики и архивисты продолжают работу с документам под грифом «Секретно».