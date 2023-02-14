Донской проект «Никто не забыт. Ничто не забыто» расскажет о событиях времен ВОВ

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
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Updated Сегодня, 14:43
Замгубернатора региона Вадим Артемов рассказал, что во вторник, 14 февраля, в Ростовской области дали старт работе интернет-проекта «Никто не забыт. Ничто не забыто».
Разработкой проекта занимались сотрудники Госархива Ростовской области, а основной целью проекта является публикация и раскрытие информации об ущербе, причиненном Ростовской области и ее населению в годы Великой Отечественной войны немецкими оккупантами. Власти уточнили, что вся информация и материалы будут появляться на портале «Донские архивы» внутри раздела «Комплекс архивных документов по истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» и «Тематические подборки».
Вадим Артемов уточнил, что новые документы будут публиковать в системе каждый вторник, а сотню из них впервые вводят в научный оборот, что позволит не только узнать больше о событиях военных лет, но также будет иметь ценность для изучения истории и развития науки.
Напомним, в прошлом году в Ростовской области прошла целая серия судебных заседаний, на которых регион и эксперты доказывали ущерб, причиненный немецкими оккупантами мирному населению в годы Великой Отечественной войны. По итогам судебных разбирательств точное число подтвержденных жертв войны, погибших при обстрелах и в рабстве, составило более 182 тысяч жителей региона. Значительную часть из них составили пожилые люди, женщины и дети.
«Сегодня мы видим, что некоторые государства предпринимают попытки переписать историю. Интернет-проект „Никто не забыт. Ничто не забыто“ — еще одна возможность показать всему миру, что действия немецко-фашистских захватчиков и их пособников — это именно осознанное, планомерное уничтожение советского народа», — рассказал Вадим Артемов, добавив, что проекты «Без срока давности» и «Никто не забыт. Ничто не забыто» позволят пролить свет на события истории, которые сейчас некоторые лица стараются стереть из мировой истории. Замгубернатора уверен, что память о преступлениях не должна исчезнуть, а потому поисковики и архивисты продолжают работу с документам под грифом «Секретно».