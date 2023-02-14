Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
До конца текущего месяца в Советском районе Ростовской области обещают открыть два детских садика. Один из них находится в поселке Чирском. Туда смогут ходить порядка 60 малышей. Второй садик заработает в селе Чистяково, он рассчитан на 50 мест.
Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что это первые дошкольные учреждения в муниципалитете, где есть условия для нахождения детей раннего возраста. Также он отметил, что благодаря открытию садиков мамы получают возможность продолжить строить карьеру.
Уточняется, что на строительство детсада в Чирском потрачено 99,1 миллиона рублей, а в Чистяково — 89,4 миллиона рублей.
Между тем в Ростове 297 миллионов потратят на ремонт детского сада на проспекте Королева.