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Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Два детских садика откроются в Ростовской области до конца февраля

14 февраля 2023, 06:45
Фото: rostov-gorod.ru
Два детских садика появятся в Ростовской области до конца февраля
В Советском районе Ростовской области планируется открытие двух детских садов, рассказали в региональном правительстве.

До конца текущего месяца в Советском районе Ростовской области обещают открыть два детских садика. Один из них находится в поселке Чирском. Туда смогут ходить порядка 60 малышей. Второй садик заработает в селе Чистяково, он рассчитан на 50 мест.

Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что это первые дошкольные учреждения в муниципалитете, где есть условия для нахождения детей раннего возраста. Также он отметил, что благодаря открытию садиков мамы получают возможность продолжить строить карьеру.

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Уточняется, что на строительство детсада в Чирском потрачено 99,1 миллиона рублей, а в Чистяково — 89,4 миллиона рублей.

Между тем в Ростове 297 миллионов потратят на ремонт детского сада на проспекте Королева.

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