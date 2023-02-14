Врач рассказывает, что в стоматологических поликлиниках Ростова всегда существовала периодичность массовых посещений. Самый слабый месяц для массового визита людей в стоматологию, по словам собеседника, январь. И это объяснимо — люди приходят в себя после новогодних праздников.