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Эксперт разъяснил, почему ростовчане стали массово лечить зубы в феврале 2023 года

14 февраля 2023, 08:11
Фото: unsplash.com
Эксперт разъяснил, почему ростовчане стали массово лечить зубы весной 2023 года
Число пациентов в стоматологической поликлинике Ростова возросло. Это связано с подготовкой людей к лету, сообщил RostovGazeta главный врач стоматологической поликлиники Александр Задорожний.

Врач рассказывает, что в стоматологических поликлиниках Ростова всегда существовала периодичность массовых посещений. Самый слабый месяц для массового визита людей в стоматологию, по словам собеседника, январь. И это объяснимо — люди приходят в себя после новогодних праздников.

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«Всплеск обращений в стоматологию всегда связан с сезонностью. Ближе к весне люди начинают готовится к летним отпускам, подготавливают детей к отдыху в летних лагерях. Поэтому и возрастает число обращений в поликлинику», — отмечает Александр Задорожний.

Эксперты рекомендуют ростовчанам обращаться к услугам стоматолога не только когда зуб заболит, и боль невозможно будет терпеть. А приходить на профилактические осмотры, которые позволят своевременно решить возникающие проблемы.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в 2023 году услуги стоматологов в Ростове подорожают на четверть. 

Золотые зубы: услуги стоматологов в Ростове подорожают в 2023 году на четверть
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