Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Врач рассказывает, что в стоматологических поликлиниках Ростова всегда существовала периодичность массовых посещений. Самый слабый месяц для массового визита людей в стоматологию, по словам собеседника, январь. И это объяснимо — люди приходят в себя после новогодних праздников.
«Всплеск обращений в стоматологию всегда связан с сезонностью. Ближе к весне люди начинают готовится к летним отпускам, подготавливают детей к отдыху в летних лагерях. Поэтому и возрастает число обращений в поликлинику», — отмечает Александр Задорожний.
Эксперты рекомендуют ростовчанам обращаться к услугам стоматолога не только когда зуб заболит, и боль невозможно будет терпеть. А приходить на профилактические осмотры, которые позволят своевременно решить возникающие проблемы.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в 2023 году услуги стоматологов в Ростове подорожают на четверть.