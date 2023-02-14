Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Всего от администрации потребовали более 881 тысячи рублей. С иском в суд обратилась энергокомпания.
Истец потребовал погасить задолженность за ноябрь 2022 года на сумму 860 тысяч рублей. Также в список требований включили пени в размере 21 тысяча рублей.
Суд принял иск к производству, заседание состоится 15 марта. Администрации Таганрога нужно будет предоставить отзыв на это заявление.
Ранее появилась информация, что Ростовские теплосети хотят взыскать с Центрального рынка 1 млн рублей. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.