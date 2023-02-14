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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Энергетики хотят взыскать почти 1 млн рублей с мэрии Таганрога

14 февраля 2023, 05:18
Фото: 1mi
К администрации Таганрога Ростовской области передали иск с требованием взыскать крупную сумму, сообщает арбитражный суд.

Всего от администрации потребовали более 881 тысячи рублей. С иском в суд обратилась энергокомпания.

Истец потребовал погасить задолженность за ноябрь 2022 года на сумму 860 тысяч рублей. Также в список требований включили пени в размере 21 тысяча рублей.

Ростовские теплосети хотят взыскать с Центрального рынка 1 млн рублей
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Суд принял иск к производству, заседание состоится 15 марта. Администрации Таганрога нужно будет предоставить отзыв на это заявление. 

Ранее появилась информация, что Ростовские теплосети хотят взыскать с Центрального рынка 1 млн рублей. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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