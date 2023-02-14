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Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Из-за утренней метели цены на такси в Ростове взлетели в три раза

14 февраля 2023, 06:17
Фото: rostov-gorod.ru
Из-за утренней метели цены на такси в Ростове взлетели в 2-3 раза
Цены на такси в утренний час-пик в Ростове выросли почти втрое из-за непогоды, следует из данных приложения агрегатора такси.
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Погода

Утро вторника, 14 февраля, в Ростове началось со штормового ветра и сильной метели. Из-за непогоды в утренний час-пик и без того высокие цены на такси взлетели в два, а то и в три раза.

Проезд в пределах одного микрорайона обойдет ростовчанам не меньше, чем в 300-350 рублей. Добраться в центр сейчас стоит не дешевле 500 рублей. Около 700 рублей за путь в Ростов заплатят жители Батайска. Примерно столько же обойдется поездка из Сельмаша на Западный.

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Сервисы по заказу такси уточняют, что цены поднялись на фоне высокого спроса. Как только он спадет, стоимость поездок снизится.

Ранее из-за непогоды такси на скользкой трассе в Ростовской области влетело в грузовик с прицепом.

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