Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
Утро вторника, 14 февраля, в Ростове началось со штормового ветра и сильной метели. Из-за непогоды в утренний час-пик и без того высокие цены на такси взлетели в два, а то и в три раза.
Проезд в пределах одного микрорайона обойдет ростовчанам не меньше, чем в 300-350 рублей. Добраться в центр сейчас стоит не дешевле 500 рублей. Около 700 рублей за путь в Ростов заплатят жители Батайска. Примерно столько же обойдется поездка из Сельмаша на Западный.
Сервисы по заказу такси уточняют, что цены поднялись на фоне высокого спроса. Как только он спадет, стоимость поездок снизится.
Ранее из-за непогоды такси на скользкой трассе в Ростовской области влетело в грузовик с прицепом.