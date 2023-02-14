Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
С началом весны придет потепление, в марте средняя температура составит около трех градусов. Это будет чуть ниже нормы.
Однако в некоторые дни ожидается и теплая погода. По информации эксперта, весной будут интенсивные осадки и сильный ветер.
«В апреле усилится ветер, что может побить рекорды десятилетней давности», — пишет Dоnnews со ссылкой на слова Иошпы.
Пока же регион засыпает снегом, а в ближайшие несколько дней будут заморозки. Непогода приводит к сильным заторам на дорогах.