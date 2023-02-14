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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Климатолог Иошпа заявил о сильнейшем за 10 лет ветре в Ростовской области весной

14 февраля 2023, 07:36
Фото: rostovgazeta.ru
Климатолог Иошпа заявил о сильнейшем за 10 лет ветре в Ростовской области весной
В Ростовской области в апреле ожидается сильный ветер, которого не было уже около 10 лет, сообщил климатолог Александр Иошпа.

С началом весны придет потепление, в марте средняя температура составит около трех градусов. Это будет чуть ниже нормы.

Однако в некоторые дни ожидается и теплая погода. По информации эксперта, весной будут интенсивные осадки и сильный ветер.

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«В апреле усилится ветер, что может побить рекорды десятилетней давности», — пишет Dоnnews со ссылкой на слова Иошпы.

Пока же регион засыпает снегом, а в ближайшие несколько дней будут заморозки. Непогода приводит к сильным заторам на дорогах.

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