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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Кредит под залог недвижимости Банка ЗЕНИТ вошел в топ-5 выгодных предложений

14 февраля 2023, 12:24
Фото: Банк ЗЕНИТ
Банк ЗЕНИТ попал в топ-5 рейтинга залоговых кредитов в январе 2023 года, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Рейтинг составил финансовый портал «Банки.ру», он разместил ЗЕНИТ на пятом месте. При составлении списка учитывали несколько параметров, в том числе полную стоимость, срок кредита и рыночные показатели.

У клиентов банка ЗЕНИТ есть возможность взять кредит по программам «Кредит под залог недвижимости» и «Кредит под залог недвижимости+».

Годовая ставка начинается от 13,09%. Залогом могут служить квартиры,  апартаменты, индивидуальные жилые дома, таунхаусы с земельным участком. Подойдет также коммерческая недвижимость.

Банк выдает кредит на сумму до 40 миллионов рублей под залог недвижимости, которая зарегистрирована в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Для других регионов максимальная сумма составляет 20 миллионов рублей.

Срок кредитования по программа банка достигает 25 лет. Подробные условия и процентные ставки размещены на сайте банка.

Предусмотрено несколько способов для подачи заявки, в том числе в офисе Банка ЗЕНИТ, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн». Либо можно сделать это через специальную форму на сайте кредитной организации.

#Елена Янкевич
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