Кредит под залог недвижимости Банка ЗЕНИТ вошел в топ-5 выгодных предложений

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Рейтинг составил финансовый портал «Банки.ру», он разместил ЗЕНИТ на пятом месте. При составлении списка учитывали несколько параметров, в том числе полную стоимость, срок кредита и рыночные показатели.
У клиентов банка ЗЕНИТ есть возможность взять кредит по программам «Кредит под залог недвижимости» и «Кредит под залог недвижимости+».
Годовая ставка начинается от 13,09%. Залогом могут служить квартиры, апартаменты, индивидуальные жилые дома, таунхаусы с земельным участком. Подойдет также коммерческая недвижимость.
Банк выдает кредит на сумму до 40 миллионов рублей под залог недвижимости, которая зарегистрирована в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Для других регионов максимальная сумма составляет 20 миллионов рублей.
Срок кредитования по программа банка достигает 25 лет. Подробные условия и процентные ставки размещены на сайте банка.
Предусмотрено несколько способов для подачи заявки, в том числе в офисе Банка ЗЕНИТ, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн». Либо можно сделать это через специальную форму на сайте кредитной организации.