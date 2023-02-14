Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Как вспоминает ростовчанка Милена Астафурова, ее роман начался еще в школе, когда она была в седьмом классе. Тогда один из классов в ее параллели расформировали.
«Саша пришел к нам новеньким и сразу мне понравился. Я тогда вообще понятия не имела, что такое любовь, отношения», – рассказывает девушка.
Спустя полгода Милена и Александр начали встречаться.
«Все было так мило. Мы впервые обнялись, впервые поцеловались. Но через девять месяцев расстались, потому что я очень ревновала его к другим девочкам из школы», - вспоминает собеседница RostovGazeta.
Милена добавляет, что эти отношения были еще детскими. Спустя месяц она и Александр снова стали парой, потом расстались, снова сошлись и в третий раз поссорились и стали друг для друга злейшими врагами.
«Даже в классе началась война, все разделились на два лагеря. Мы гноили друг друга весь девятый класс. А на выпускном он извинился, мы поговорили по душам», - рассказывает ростовчанка.
После школы, по словам девушки, с молодым человеком они практически не общались. Он звонил ей, чтобы поздравить с днем рождения и Новым годом, она принимала поздравления и клала трубку. В те годы Милена уже была в других отношениях. Вскоре распались и они – новый молодой человек уехал работать в другую страну. Из-за депрессии, как говорит Милена, чувства сошли на нет.
«Тогда я совершенно случайно встретила в автобусе школьную любовь. Мы снова начали общаться. Я начала к нему лезть, мне не хватало мужчины рядом. Он оттолкнул меня со словами, что хочет быть со мной вместе, но не хочет быть «пластырем от бывших», - рассказывает о случайной встрече девушка.
После этого случая молодые люди решили остаться друзьями. Но не вышло. Уже спустя полгода они снова стали парой.
«Мы не расставались и не ссорились ни разу до 2022 года. Потом ему пришла повестка. Я думала, что это та самая кармическая любовь, которая возвращается в твою жизнь несмотря ни на что. Отпустила, конечно, но со слезами. Понимала, что если он не поедет на СВО, то будут проблемы с законом», - рассказывает ростовчанка.
Своего возлюбленного 30 сентября 2022 года Милена Астафурова видела в последний раз.
«Он уехал, но всегда пытался со мной связаться, позвонить. Четыре месяца назад звонки прекратились. А потом от его родителей я узнала, что он погиб», - в слезах рассказывает девушка.
Жительница Батайска Алена Косаренко (имя изменено по просьбе героини) повстречала свою любовь в тюрьме. Четыре года назад в соцсети ей пришло сообщение от некоего Кирилла.
«Он написал что-то банальное, типа: «Привет, познакомимся?». Я только поздоровалась и что-то съязвила. Так у нас завязалось общение. Меня еще удивляло, почему он не зовет на свидание, мы ведь много общаемся и живем не так далеко», - вспоминает батайчанка.
После прямого вопроса молодой человек признался, что сидит в тюрьме за кражу. Алену, по ее словам, такая новость не смутила и даже наоборот. Девушке понравилась честность молодого человека. Она решила встретиться с ним лично.
«Чтобы попасть на свидание я прошла через несколько КПП. Мы общались меньше часа, но за это время я успела понять, что это мой человек», - добавляет Алена.
Спустя три таких свидания Алена и Кирилл решили заключить брак.
Как вспоминает девушка, родственники и друзья были против ее выбора.
«Никто нас не поздравил, до недавнего времени я даже с мамой не общалась», - говорит собеседница RostovGazeta.
Недавно Алена Астафурова узнала, что ждет ребенка. Вот только на свет он появится, раньше, чем отец выйдет из тюрьмы и сможет взять его на руки. Кириллу и его любимой остался еще год и 2 месяца до того, как они смогут начать жить и растить ребенка вместе.
Ростовчанка Олеся Землякова рассказывает, что с детства влюблялась в определенный тип мужчин.
«Впервые я повстречала его на кассе в магазине. Мне было 12, мама послала за сметаной и дала с собой денег под расчет. А эта сметана подорожала на рубль или на два, не помню, но мне не хватало», - вспоминает девушка.
Она добавляет, что «мялась» у кассы несколько минут. Очередь перед ней в это время успели занять парень и девушка, которым на вид было 16-17 лет. Девушка Олесе сразу не понравилась из-за «стервозного» внешнего вида и от того, как пренебрежительно оттолкнула ее. А вот парня, по словам Олеси, она заприметила сразу: длинные до плеч вьющиеся волосы, квадратные очки, которые придавали его лицу благородный вид. К тому же молодой человек спросил у девочки, почему она не идет на кассу и дал ей недостающие несколько рублей.
«Я с тех пор вообще не смотрела на мужчин с короткими волосами и без очков. Возможно, поэтому у меня за всю жизнь не было нормальных отношений. Полтора года назад я сказала себе, что нужно общаться с разными мужчинами. На работе познакомилась с коллегой, он на 5 лет старше, уже начал лысеть, разведен. Но подавал знаки внимания, и я решила ответить», - рассказывает ростовчанка.
Когда Олеся впервые пришла домой к своему молодому человеку, он, по ее словам, захотел ей показать свои студенческие фотографии, когда у него еще была длинная шевелюра.
«Он принес старый альбом и на одной из фотографий там я увидела ту девушку, пригляделась и поняла, что сейчас я вместе с тем самым парнем, который дал мне, девочке, два рубля на сметану и из-за которого я не могла смотреть на других мужчин», - вспоминает девушка.
Ранее RostovGazeta писала о том, куда сходить на свидание в Ростове в День всех влюбленных