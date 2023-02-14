Она добавляет, что «мялась» у кассы несколько минут. Очередь перед ней в это время успели занять парень и девушка, которым на вид было 16-17 лет. Девушка Олесе сразу не понравилась из-за «стервозного» внешнего вида и от того, как пренебрежительно оттолкнула ее. А вот парня, по словам Олеси, она заприметила сразу: длинные до плеч вьющиеся волосы, квадратные очки, которые придавали его лицу благородный вид. К тому же молодой человек спросил у девочки, почему она не идет на кассу и дал ей недостающие несколько рублей.