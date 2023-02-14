Месси является главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»

Отмечается, что промежуточное первое место в списке занимает форвард «ПСЖ» Лионель Месси. На счету аргентинца 27 голов и 18 результативных передач во всех турнирах. Вторым идет его партнер по команде Килиан Мбаппе. Тройку лучших замкнул Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».