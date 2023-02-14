Месси является главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Об этом сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что промежуточное первое место в списке занимает форвард «ПСЖ» Лионель Месси. На счету аргентинца 27 голов и 18 результативных передач во всех турнирах. Вторым идет его партнер по команде Килиан Мбаппе. Тройку лучших замкнул Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».
Также добавим, что в топ-10 оказался бывший футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия, являющийся одним из лидеров «Наполи» в текущем сезоне. Грузин отметился 11 забитыми мячами и 14 ассистами в 23 матчах.