Морское ДТП привело к судебному разбирательству в Приморье

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, в результате ДТП рыболовное судно навалилось на катер модели «Bayliner 2655» и нанесло ему механические повреждения. В качестве истца, пострадавшая сторона обратилась в суд, который вынес постановление о взыскании денежных средств на сумму 320 тысяч рублей с учетом судебных расходов. Однако неисполнение решения суда может привести к возбуждению уголовного дела, как сообщает “Восток Медиа”.



Директор фирмы, которой принадлежит рыболовное судно, был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и возможности возбуждения уголовного дела, если решение суда не будет выполнено. Более того, ему было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора с банковских счетов. Юридическое лицо быстро погасило свою задолженность, оплатив ее в полном объеме, и внесло исполнительский сбор, назначенный за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа.



Этот инцидент напоминает о важности соблюдения правил безопасности на воде и регулярной проверки технического состояния водных судов. В результате небольшого ДТП на море, предприятие оказалось в судебном разбирательстве и сумма, которую оно должно было заплатить, с учетом судебных расходов, составила 320 тысяч рублей. Кроме того, напоминается о том, что неисполнение решения суда может привести к серьезным последствиям, включая возможность возбуждения уголовного дела.



Это не первый случай судебного разбирательства по поводу морских ДТП в Приморье. Ранее в 2022 году во Владивостоке состоялся суд по делу об аварии на море, в результате которой круизное судно столкнулось с танкером. Из-за аварии на танкере произошла утечка нефти, которая попала в море. Кроме того, несколько членов экипажа были госпитализированы.



Основная причина морских ДТП - нарушение правил плавания, включая правила движения, навигации и связи. Также многие происшествия происходят из-за неправильного обслуживания и эксплуатации судов. В целях предотвращения морских ДТП Международная морская организация (IMO) разработала Кодекс международных правил для предотвращения столкновений судов на море (КМПС), который устанавливает правила движения и навигации для всех судов, чтобы предотвратить столкновения и другие опасности на море.



Однако, несмотря на международные стандарты и рекомендации, морские ДТП все еще происходят, и их последствия могут быть катастрофическими для окружающей среды и людей на борту судов. Важно отметить, что судебные разбирательства в случаях морских ДТП могут быть очень сложными и требуют компетентности специалистов в различных областях, таких как морская навигация, инженерия и право.



