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Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Немыслимые пробки парализовали движение в Ростове-на-Дону утром 14 февраля

14 февраля 2023, 06:15
Фото: rostov-gorod.ru
Немыслимые пробки парализовали движение в Ростове-на-Дону утром 14 февраля
В Ростове-на-Дону утром во вторник, 14 февраля, появились серьезные заторы на дорогах, говорится на онлайн-картах.

Всю ночь в донской столице был снегопад, который продолжится и днем. Это могло стать причиной серьезных заторов, им присвоили 9 баллов из 10 возможных. 

Согласно данным карт, в городе произошли как минимум четыре автоаварии. Машины практически не едут от Мадояна и после поворота на Доватора. Длина затора составляет около семи километров. 

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Серьезные проблемы появились на улицах Малиновского, Красноармейской, Киргизской, Казахской, Вятской, Менжинского. Также это касается проспектов Стачки, Шолохова, улицы Вересаево.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что в дневное время для уборки снега задействуют более 530 человек. 

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