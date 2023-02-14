Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Всю ночь в донской столице был снегопад, который продолжится и днем. Это могло стать причиной серьезных заторов, им присвоили 9 баллов из 10 возможных.
Согласно данным карт, в городе произошли как минимум четыре автоаварии. Машины практически не едут от Мадояна и после поворота на Доватора. Длина затора составляет около семи километров.
Серьезные проблемы появились на улицах Малиновского, Красноармейской, Киргизской, Казахской, Вятской, Менжинского. Также это касается проспектов Стачки, Шолохова, улицы Вересаево.
Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что в дневное время для уборки снега задействуют более 530 человек.