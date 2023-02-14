Около 5% ростовчан собираются сыграть свадьбу в 2023 году

Исследование проводили по всей России и выяснили, что в большое количество желающих сыграть свадьбу в этом году оказалось в Махачкале - 5,5%, а также Пензе и Рязани - 5,4%. В Воронеже, Омске, Оренбурге и Ульяновске этот показатель составляет 5,2%.