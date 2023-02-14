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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Около 5% ростовчан собираются сыграть свадьбу в 2023 году

14 февраля 2023, 13:38
Фото: Jason Hutchens/CC BY SA 2.0/flickr.com
В Ростове-на-Дону около 5% местных жителей в этом году собираются сыграть свадьбу, выяснили в СберСтраховании жизни.

Такие данные были получены в ходе проведенного опроса накануне Дня всех влюбленных. Стало известно, что горожане оценивают стоимость свадьбы в среднем в 247 тысяч рублей.

Исследование проводили по всей России и выяснили, что в большое количество желающих сыграть свадьбу в этом году оказалось в Махачкале - 5,5%, а также Пензе и Рязани - 5,4%. В Воронеже, Омске, Оренбурге и Ульяновске этот показатель составляет 5,2%.

Что касается столицы и Санкт-Петербурга, то в этих городах свадьбы хотят сыграть по 4% местных жителей. В результате средний по стране показатель составил 4,6%.

Реже свадьбы планируют жители Ижевска, Уфы и Хабаровска - по 3,9%, а также Владивостока - 3,5%.  Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов, ссылаясь на многочисленные исследования, рассказал, что люди в счастливом браке живут дольше, чем одинокие.

«Считается, что люди в постоянных отношениях имеют более стабильное финансовое положение, психологическую поддержку и живут в лучших условиях", - уточнил Руслан Салимов.

Сейчас исследование показало, что в среднем россияне собираются тратить по 255 тысяч на торжество. Около 17% респондентов готовы вложить более 500 тысяч рублей на организацию праздника.

В топ городов по стоимости свадеб вошли Махачкала (347 тысяч), Новосибирск (319 тысяч), Ульяновск (305 тысяч) и Тюмень (302 тысячи). Самые бюджетные торжества пройдут в Иркутске, Кемерово и Красноярске (по 208 тысяч), Владивостоке и Томске (по 205 тысяч), Ижевске (200 тысяч).

Около 36,2% респондентов считают, что для хорошей свадьбы обязательно нужен ресторан с праздничными блюдами и свадебным тортом. Еще 30,4% опрошенных важным элементом назвали  красивое платье невесты, а 19,4% заявили о необходимости пригласить большое количество гостей.

Вместе с этим россияне важными атрибутами успешной свадьбы называют «достойные» обручальные кольца, музыку, тамаду, фотографа, оператора, лимузин и венчание. Около 58% участников опроса хотят сыграть свадьбу в родном городе.

Примерно 17,6% респондентов намерены организовать торжество на природе или за городом. Для этого они готовы снять коттедж или номера в гостинице.

Еще 16,4% участников мечтают сыграть свадьбу на море, 8% — в другом городе, например, в Санкт-Петербурге или Москве.

Жители России в среднем хотят видеть на своем празднике 47 гостей. В Ростове-на-Дону этот показатель составляет 56 человек.

Больше всего гостей хотят видеть жители Махачкалы - 118. После этого идут Пенза - 64, Оренбург - 60, Челябинск - 59 и Новосибирск - 57.

#Елена Янкевич
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