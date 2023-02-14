Портал 1Rnd рассказал, что по словам родителей, молодые люди направились в магазин, расположенный рядом с городским парком, где их окружила группа подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Между молодыми людьми и несовершеннолетними произошла жестокая драка, в результате которой мужчины получили серьезные травмы головы, лица, а один из них даже лишился зубов.