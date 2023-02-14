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Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

«Прыгали на голове»: троих батайчан госпитализировали после нападения подростков

14 февраля 2023, 13:51
Фото: 1Rnd
«Прыгали на голове»: Трех батайчан госпитализировали после нападения подростков

В Батайске троим мужчинам потребовалась помощь врачей после нападения подростков

В Батайске в субботу, 11 февраля, у входа в городской парк произошла жестокая драка: группа подростков, занимающихся рукопашным боем, напала на троих молодых людей.

Портал 1Rnd рассказал, что по словам родителей, молодые люди направились в магазин, расположенный рядом с городским парком, где их окружила группа подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Между молодыми людьми и несовершеннолетними произошла жестокая драка, в результате которой мужчины получили серьезные травмы головы, лица, а один из них даже лишился зубов.

«Одному голову в итоге зашивали, чуть ли не прыгали у него на голове, другому выбили зубы, моему сыну разбили лицо. Страшно представить, чем бы всё это закончилось, если бы этих подростков не остановили взрослые», — рассказала мать одного из старших участников драки, добавив, что подростки были вооружены камнями и разбитой бутылкой.

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Сейчас родители 22-летних пострадавших заявляют, что нашли свидетелей драки и не оставят произошедшее без наказания, однако тренер подростков, который обучал их рукопашному армейскому бою, утверждают, что виновниками конфликта были именно 22-летние батайчане.

«Они первыми начали придираться и получили сдачу», — поделился позицией своих подопечных тренер.

Согласно данным издания, сейчас изучением причин и обстоятельств инцидента занимаются сотрудники полиции.

Ранее в соцсетях появилось видео массовой драки в Новочеркасске.

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