Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Портал 1Rnd рассказал, что по словам родителей, молодые люди направились в магазин, расположенный рядом с городским парком, где их окружила группа подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Между молодыми людьми и несовершеннолетними произошла жестокая драка, в результате которой мужчины получили серьезные травмы головы, лица, а один из них даже лишился зубов.
«Одному голову в итоге зашивали, чуть ли не прыгали у него на голове, другому выбили зубы, моему сыну разбили лицо. Страшно представить, чем бы всё это закончилось, если бы этих подростков не остановили взрослые», — рассказала мать одного из старших участников драки, добавив, что подростки были вооружены камнями и разбитой бутылкой.
Сейчас родители 22-летних пострадавших заявляют, что нашли свидетелей драки и не оставят произошедшее без наказания, однако тренер подростков, который обучал их рукопашному армейскому бою, утверждают, что виновниками конфликта были именно 22-летние батайчане.
«Они первыми начали придираться и получили сдачу», — поделился позицией своих подопечных тренер.
Согласно данным издания, сейчас изучением причин и обстоятельств инцидента занимаются сотрудники полиции.
Ранее в соцсетях появилось видео массовой драки в Новочеркасске.