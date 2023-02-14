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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

РЭО: Истинная доля утилизации отходов в России составляет 11,9%

14 февраля 2023, 12:35
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) не подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что в стране перерабатывают только 7% твердых коммунальных отходов (ТКО). Ранее такие данные опубликовали «Известия».

В РЭО рассказали об итогах реформы за прошлый год. Из документа следует, что доля утилизации в Российской Федерации равна 12%. Об этом пишет newsnn.ru.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил об отчетах, которые российские регионы отправляют организации. Согласно федеральному проекту «Комплексная система обращения с ТКО» объемы утилизации бытовых отходов в 2022 году составили 12%. Соответствующий показатель превысил запланированный на 4,4%.

Недавно эксперты подвели итоги реформы по обращению с ТКО в минувшем году. Главные показатели федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» в 2022 году не только достигнуты, но даже превышены в несколько раз. Из всех образованных в ушедшем году твердых коммунальных отходов в России 50% направили на обработку. В сравнении с 2021 годом доля обработки выросла на 6,9%.

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