РЭО: Истинная доля утилизации отходов в России составляет 11,9%

Недавно эксперты подвели итоги реформы по обращению с ТКО в минувшем году. Главные показатели федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» в 2022 году не только достигнуты, но даже превышены в несколько раз. Из всех образованных в ушедшем году твердых коммунальных отходов в России 50% направили на обработку. В сравнении с 2021 годом доля обработки выросла на 6,9%.