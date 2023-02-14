Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Его пришлось закрыть в середине января для профилактической мойки. Она завершилась и с 13 февраля центр снова заработал.
«Приходите к нам за смыслом жизни. Мы работаем круглосуточно и без выходных», — говорится в публикации.
Пользователи в комментариях написали, что их обрадовала эта новость.
«Отлично. Теперь чуть легче станет с наплывом людей в других роддомах Ростова», — пишут ростовчане.
Ранее появилась информация, что роддом № 5 в Ростове-на-Дону смогут не отремонтировать в срок.