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Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Роддом перинатального центра с 13 февраля открыли в Ростове-на-Дону после мойки

14 февраля 2023, 06:45
Фото: 2gis.ru
Роддом перинатального центра с 13 февраля открыли в Ростове-на-Дону после мойки
В Ростове-на-Дону снова заработал перинатальный центр, говорится в Telegram-канале учреждения.

Его пришлось закрыть в середине января для профилактической мойки. Она завершилась и с 13 февраля центр снова заработал.

«Приходите к нам за смыслом жизни. Мы работаем круглосуточно и без выходных», — говорится в публикации.

Роддом № 5 в Ростове-на-Дону смогут не отремонтировать в срок
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Пользователи в комментариях написали, что их обрадовала эта новость.

«Отлично. Теперь чуть легче станет с наплывом людей в других роддомах Ростова», — пишут ростовчане.

Ранее появилась информация, что роддом № 5 в Ростове-на-Дону смогут не отремонтировать в срок.

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