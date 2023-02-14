Российские спасатели в Турции нашли в развалинах $150 000

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Как сообщает газета “Известия”, найденная под завалом кастрюля была наполнена стодолларовыми купюрами. Они были пересчитаны и под опись сданы местным правоохранителям.
Напомним, землетрясения силой 7,7 и 7,6 баллов произошли на границе Турции и Сирии 6 февраля. По официальным данным количество погибших превысило 31 000 человек.
13 февраля стало известно о задержании одного из подрядчиков, строивших обрушившиеся дома. Сообщается, что он, вместе с семьёй, собирался бежать за границу.
11 февраля сообщалось, что в восьми провинциях Турции были задержаны 48 человек, подозреваемых в кражах и грабежах после землетрясения.