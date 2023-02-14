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Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Российские спасатели в Турции нашли в развалинах $150 000

Сегодня, 10:29
Разбирая завал на месте жилого дома спасатели из России обнаружили кастрюлю, в которой были спрятаны $150 000. Деньги были переданы местной полиции.

Как сообщает газета “Известия”, найденная под завалом кастрюля была наполнена стодолларовыми купюрами. Они были пересчитаны и под опись сданы местным правоохранителям.

Напомним, землетрясения силой 7,7 и 7,6 баллов произошли на границе Турции и Сирии 6 февраля. По официальным данным количество погибших превысило 31 000 человек.

13 февраля стало известно о задержании одного из подрядчиков, строивших обрушившиеся дома. Сообщается, что он, вместе с семьёй, собирался бежать за границу.

11 февраля сообщалось, что в восьми провинциях Турции были задержаны 48 человек, подозреваемых в кражах и грабежах после землетрясения.

 

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