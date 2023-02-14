Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Один из инцидентов случился на улице Большой Садовой, где местный житель около 20 минут ждал автобус. По его словам, подъехавший водитель впустил несколько пассажиров, а перед ним закрыл двери и уехал.
«Мне пришлось вызвать такси, чтобы добраться до работы. Вечером ждал автобус и приехал этот же водитель, в результате чего произошла аналогичная ситуация. Но я смог быстро пролезть», — заявил ростовчанин.
Он добавил, что аналогичным образом водитель поступил с пожилой женщиной.
«Если водитель устал, то пусть сидит дома. Зачем нужны такие сотрудники», — написали пользователи в комментариях.
«Еще они любят остановки проезжать и все равно, что людям выйти надо», — сообщают ростовчане.
Ранее жители Ростова пожаловались на отсутствие автобусов и ожидание на остановках.