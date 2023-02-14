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Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Ростовчане пожаловались на водителя автобуса, который выборочно впускает пассажиров

14 февраля 2023, 04:54
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону водитель автобуса закрывает двери перед пассажирами, которые хотят зайти, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Один из инцидентов случился на улице Большой Садовой, где местный житель около 20 минут ждал автобус. По его словам, подъехавший водитель впустил несколько пассажиров, а перед ним закрыл двери и уехал.

«Мне пришлось вызвать такси, чтобы добраться до работы. Вечером ждал автобус и приехал этот же водитель, в результате чего произошла аналогичная ситуация. Но я смог быстро пролезть», — заявил ростовчанин.

Жители Ростова пожаловались на отсутствие автобусов и ожидание на остановках
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Он добавил, что аналогичным образом водитель поступил с пожилой женщиной.

«Если водитель устал, то пусть сидит дома. Зачем нужны такие сотрудники», — написали пользователи в комментариях.

«Еще они любят остановки проезжать и все равно, что людям выйти надо», — сообщают ростовчане.

Ранее жители Ростова пожаловались на отсутствие автобусов и ожидание на остановках.

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