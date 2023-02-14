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Posted Сегодня, 18:25

Published Сегодня, 18:25

Modified Сегодня, 18:27

Updated Сегодня, 18:27

Ростовская область стала федеральным лидером по убыли населения в 2022 году

14 февраля 2023, 18:25
Фото: pxhere.com
Ростовская область возглавила рейтинг регионов, утративших значительную часть населения по итогам 2022 года, информация об этом появилась на портале Росстата.

В феврале 2023 года федеральный орган статистики представил отчет, согласно которому Ростовская область возглавила список регионов, стремительно теряющих населения.

Согласно данным отчета, за 2022 год убыль населения Ростовской области составила более 28 тысяч человек. Это на треть меньше прошлогоднего показателя, достигшего отметки более 42,6 тысячи человек. Тем не менее показатель все еще остается самым высоким в Российской Федерации.

Росстат зафиксировал стремительную убыль населения в Ростовской области в 2022 году
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В таком же удручающем положении находится Краснодарский край с убылью населения около 25 тысяч жителей и Нижегородская область, лишившейся 24 тысяч человек за 2022 год.

При этом статистика сообщает, что в Ростовской области за год умерли более 60,7 тысячи жителей, а родилось всего 32,7 тысячи детей.

Ранее также стало известно, что увеличение числа релокантов из Ростовской области освободило места в донских школах.

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