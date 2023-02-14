Ростовская область стала федеральным лидером по убыли населения в 2022 году

Согласно данным отчета, за 2022 год убыль населения Ростовской области составила более 28 тысяч человек. Это на треть меньше прошлогоднего показателя, достигшего отметки более 42,6 тысячи человек. Тем не менее показатель все еще остается самым высоким в Российской Федерации.