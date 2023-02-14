Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
На скамье подсудимых оказался Михаил Козенко, который в 2016 году заключил с подрядчиками фиктивные контракты. Речь шла о разработке программных продуктов.
Стоимость контрактов превысила 5,1 миллиона рублей. После этого возбудили уголовное дело.
«Ленинский районный суд приговорил Козенко к 1 году 7 месяцам колонии. Также его оштрафовали на 100 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Это решение вступило в законную силу.
Ранее членов банды инсценировщиков ДТП осудили в Ростове-на-Дону за аферы на 12 млн рублей.