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Published Сегодня, 10:27

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Updated Сегодня, 10:29

Руководителя центра информационных систем осудили на Дону за махинации на 5 млн руб

14 февраля 2023, 10:27
Фото: Marko Puusaar/cc by sa/wikimedia
Руководителя центра информационных систем осудили на Дону за махинации на 5 млн руб
В Ростовской области осудили одного из руководителей госучреждения «Региональный центр информационных систем» за мошенничество, сообщили в УФСБ по региону.

На скамье подсудимых оказался Михаил Козенко, который в 2016 году заключил с подрядчиками фиктивные контракты. Речь шла о разработке программных продуктов.

Стоимость контрактов превысила 5,1 миллиона рублей. После этого возбудили уголовное дело.

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«Ленинский районный суд приговорил Козенко к 1 году 7 месяцам колонии. Также его оштрафовали на 100 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Это решение вступило в законную силу.

Ранее членов банды инсценировщиков ДТП осудили в Ростове-на-Дону за аферы на 12 млн рублей.

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