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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

С начала СВО в 2022 году полицейские патрули в Ростове увеличились на 200 человек

14 февраля 2023, 09:28
Фото: donland.ru
С начала СВО в 2022 году полицейские патрули в Ростове увеличились на 200 человек
В Ростове-на-Дону плотность нарядов полиции увеличилась на 200 человек после начала спецоперации, сказано в отчете городского УМВД.

В опубликованном на сайте мэрии документе говорится об изменениях в работе полиции. Сама спецоперация продолжается с 24 февраля.

За это время количество людей в нарядах выросло с 450 до 650 человек. Также сотрудников довооружили автоматическим оружием.

Вместе с этим правоохранителям выдали допсредства бронезащиты.

Ранее ростовский политолог Амбросимов сделал прогноз, как изменится СВО после 21 февраля. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого медаль за спасение 10 человек вручили участнику СВО из Ростовской области Титкову.

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