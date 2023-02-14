Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В опубликованном на сайте мэрии документе говорится об изменениях в работе полиции. Сама спецоперация продолжается с 24 февраля.
За это время количество людей в нарядах выросло с 450 до 650 человек. Также сотрудников довооружили автоматическим оружием.
Вместе с этим правоохранителям выдали допсредства бронезащиты.
Ранее ростовский политолог Амбросимов сделал прогноз, как изменится СВО после 21 февраля. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого медаль за спасение 10 человек вручили участнику СВО из Ростовской области Титкову.