Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Напомним, в начале января стало известно о значительном и резком подорожании недвижимости в новостройках Ростова, а потому сейчас особенно важно знать, в каком районе покупка жилья окажется не только выгодной, но и комфортной для жизни.
По этой причине мы подготовили рейтинг районов Ростова, где хочется не просто жить, но и наслаждаться жизнью.
Когда речь идет о Ростове, первое, что приходит в голову — это исторический центр города. Дело в том, что Кировский район, как и Ленинский, относится к самой старой части города, а потому за последние два века власти хорошо позаботились о развитой инфраструктуре центра.
На сегодняшний день в Кировском районе действуют более 10 школ, десятки детских садов, в том числе частных, а также более 20 вузов и их подразделений, а также 14 больниц и десятки медучреждений, в том числе частных клиник, стоматологий и медцентров.
Более того, район можно смело назвать культурным и деловым центром из-за большого количества музеев, театров, бизнес-центров, мест досуга и отдыха.
Серьезным минусом можно считать высокие цены на недвижимость в новостройках — 138 тысяч рублей за квадратный метр жилья, впрочем, и жилье в старом фонде ненамного уступает новостройкам в цене. Еще одной существенной проблемой жилого фонда можно назвать устаревшие инженерные коммуникации в центре города, которые часто приводят к авариям на теплосетях.
Тем не менее центр города — есть центр города. Развитая инфраструктура, большое количество социальных объектов, парков и скверов, а также хорошая обеспеченность транспортом перекрывают минусы от высокой стоимости жилья, проблем с экологией и некоторыми трудностями с получением качественных услуг ЖКХ в отдельных домах.
Ленинский район занял второе место рейтинга из-за самых высоких цен на недвижимость в Ростове-на-Дону, а также высокую загруженность улиц, проблемы с парковкой и крайне маленькую площадь зеленых насаждений.
Этот район также является одним из наиболее экономически развитых в Ростове, как и Ленинский. На его территории функционируют более 5,6 тысячи организаций, здесь же находятся значимые городские предприятия и объекты — пять донских вузов, пять колледжей, здание автовокзала, речного вокзала и десятки бизнес-центров. Кроме того, в этом районе находятся десятки баров, ресторанов, торговые центры, отели и Центральный рынок, исторические кварталы города, и много других значимых объектов, которые необходимы для комфортной жизни как семьям с детьми, так и молодым людям, и студентам.
Проблемными вопросами в этом районе остаются только невероятно высокая стоимость жизни и жилья, а также высокая загазованность воздуха из-за концентрации городского транспорта в этом районе и проблемы с теплосетями.
Октябрьский район Ростова по праву занимает третье место в комфортности организации пространства для жизни горожан. По данным аналитиков, в этом районе оказались самые низкие цены на жилье в новостройках — всего 102,2 тысячи рублей за квадрат, хотя в этом районе находятся шесть НИИ, два хороших университета, колледж искусств, училище олимпийского резерва, 14 школ, три гимназии, два лицея, 18 детских садов, два больницы, госпиталь МО РФ, несколько поликлиник, восемь библиотек, дворцы культуры.
Отдельного внимания заслуживает большое количество спортивных объектов — бассейнов, стадионов, спортзалов, а также Ростовский зоопарк, который входит в тройку крупнейших зоопарков России, благодаря чему значительная часть района выглядит как заповедник.
Минусом является наличие 16 заводов, в числе которых заводы по производству полимеров, мясной продукции и металлоизделий, однако в районе, по заявлениям властей, внимательно следят за качеством воздуха, а потому загрязнения выявить не удалось.
Четвертое место занял Пролетарский район Ростова. Району повезло не только с относительно низкими ценами на недвижимость, но также безопасностью, экологической обстановкой, количеством объектов социальной инфраструктуры, а также транспортной обеспеченностью и большим количеством мест отдыха, спортивных площадок и рабочих мест.
Покупка нового жилья в этом районе в среднем обойдется в 126,4 тысячи рублей за квадрат, однако расходы этого стоят. Район активно застраивается, однако школ и детских садов, больниц и поликлиник пока достаточно, чтобы обеспечить растущую плотность населения. Здесь есть несколько парков, роща, а также Зеленый остров, где находится множество баз отдыха и мест для рыбалки, и много крупных и мелких рынков. Дополнительным бонусом для любителей истории и культуры станут более 150 памятников архитектуры и зодчества, а также два театра. Транспортная система района также хорошо развита, благодаря чему можно добраться практически в любой район города без пересадок.
Недостатком можно назвать частые проблемы с водоснабжением населения и факт того, что в Пролетарском районе чуть меньше популярных заведений общепита и не очень много мест досуга.
Замыкает пятерку лидеров Ворошиловский район Ростова, который оказался вторым в списке районов по низким ценам на недвижимость. Сам район основали в 1985 году, и за прошедшие 38 лет город позаботился о том, чтобы на СЖМ было достаточно социальных объектов, среди них — пять крупных больниц и медцентров, три поликлиники, четыре вуза с филиалами, а также 18 школ, 19 детских садов, четыре спортшколы, парки и два стадиона.
Сейчас в районе также ведется активная застройка территорий, благодаря чему можно найти жилье на любой вкус и кошелек, здесь же находится множество магазинов, торговых центров и предприятий бизнеса, что создает местным жителям большой выбор рабочих мест.
Серьезным недостатком СЖМ можно назвать его удаленность от остальных районов города и транспортную загруженность улиц, из-за которой в час пик север Ростова регулярно стоит в пробках.
Что касается оставшихся районов, они уступили места в рейтинге из-за жалоб жителей на острый дефицит общественного транспорта, пробки, низкое качество услуг водоснабжения, частые коммунальные аварии, загрязнение воздуха местными производствами, а также проблемы с безнадзорными животными и высокие показатели преступности.