Покупка нового жилья в этом районе в среднем обойдется в 126,4 тысячи рублей за квадрат, однако расходы этого стоят. Район активно застраивается, однако школ и детских садов, больниц и поликлиник пока достаточно, чтобы обеспечить растущую плотность населения. Здесь есть несколько парков, роща, а также Зеленый остров, где находится множество баз отдыха и мест для рыбалки, и много крупных и мелких рынков. Дополнительным бонусом для любителей истории и культуры станут более 150 памятников архитектуры и зодчества, а также два театра. Транспортная система района также хорошо развита, благодаря чему можно добраться практически в любой район города без пересадок.