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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Синоптик и климатолог сделали прогноз о том, сколько продлится снегопад в Ростове

14 февраля 2023, 15:08
Фото: rostovgazeta.ru
Синоптик и климатолог сделали прогноз о том, сколько продлится снегопад в Ростове
Эксперты в области климата и метеорологии предсказали, сколько в Ростове продлится сильный снегопад, об этом рассказали начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова и климатолог Александр Иошпа.
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Напомним, 14 февраля Ростов-на-Дону и Ростовскую область накрыло метелью, которая не только ухудшила видимость на дорогах, но также вызвала транспортный коллапс утром вторника.

Портал «КП — Pостов-на-Дону» обратился к экспертам, чтобы выяснить, как долго город будет засыпать снегом, и чем вызвана столь сильная метель.

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Глава Росгидрометцентра Елена Назарова рассказала, что метель продлится до конца рабочего дня. После этого снег сменится дождем, а ветер ослабнет до шести метров в секунду, а температура воздуха будет постепенно понижаться.

Климатолог Александр Иошпа тем временем сообщил, что метель возникла из-за пришедшего в регион фронта теплых воздушных масс. Эту кратковременную волну тепла в ближайшее время должна сменить «волна» холодного воздуха, которая понизит температуру воздуха.

«При этом сильные ветра будут наблюдаться в Ростовской области периодически до самого лета», — предсказал климатолог Иошпа.

Ранее эксперт рассказал, как метель повлияет на жизнь ростовчан.

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