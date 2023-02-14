Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Напомним, 14 февраля Ростов-на-Дону и Ростовскую область накрыло метелью, которая не только ухудшила видимость на дорогах, но также вызвала транспортный коллапс утром вторника.
Портал «КП — Pостов-на-Дону» обратился к экспертам, чтобы выяснить, как долго город будет засыпать снегом, и чем вызвана столь сильная метель.
Глава Росгидрометцентра Елена Назарова рассказала, что метель продлится до конца рабочего дня. После этого снег сменится дождем, а ветер ослабнет до шести метров в секунду, а температура воздуха будет постепенно понижаться.
Климатолог Александр Иошпа тем временем сообщил, что метель возникла из-за пришедшего в регион фронта теплых воздушных масс. Эту кратковременную волну тепла в ближайшее время должна сменить «волна» холодного воздуха, которая понизит температуру воздуха.
«При этом сильные ветра будут наблюдаться в Ростовской области периодически до самого лета», — предсказал климатолог Иошпа.
Ранее эксперт рассказал, как метель повлияет на жизнь ростовчан.