Синоптики рассказали, когда в Ростове-на-Дону завершатся заморозки в феврале

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Во вторник, 14 февраля, температура составит ноль градусов. Должны выпасть снег с дождем, ветер усилится до шести метров в секунду.
В среду температура упадет до минус одного градуса, в четверг — до минус четырех. В эти два дня прогнозируют снегопады. Ночью может похолодать до минус 12 градусов.
В пятницу будет облачно с температурой до минус четырех градусов. Потепление начнется на выходных с 18 февраля.
Столбики термометров покажут плюс три градуса, но снова начнутся снег с дождем. Такая погода сохранится и в начале следующей недели.
Ранее стало известно, что выезд на Западное шоссе из Батайска не откроют до конца февраля из-за непогоды.