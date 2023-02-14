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Posted Сегодня, 05:31

Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Синоптики рассказали, когда в Ростове-на-Дону завершатся заморозки в феврале

14 февраля 2023, 05:31
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону с 18 февраля должны прекратиться заморозки, но сохранятся осадки, сообщили синоптики.

Во вторник, 14 февраля, температура составит ноль градусов. Должны выпасть снег с дождем, ветер усилится до шести метров в секунду.

В среду температура упадет до минус одного градуса, в четверг — до минус четырех. В эти два дня прогнозируют снегопады. Ночью может похолодать до минус 12 градусов.

Выезд на Западное шоссе из Батайска не откроют до конца февраля из-за непогоды
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В пятницу будет облачно с температурой до минус четырех градусов. Потепление начнется на выходных с 18 февраля.

Столбики термометров покажут плюс три градуса, но снова начнутся снег с дождем. Такая погода сохранится и в начале следующей недели. 

Ранее стало известно, что выезд на Западное шоссе из Батайска не откроют до конца февраля из-за непогоды.

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