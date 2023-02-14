Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Updated Сегодня, 08:19
Во вторник, 14 февраля, на Ростов обрушилась сильная метель и штормовой ветер. Город сковали девятибалльные пробки, а цены на такси взлетели в 2-3 раза. Для быстрой ликвидации последствий ненастья в Ростове начал работу оперативный штаб.
Сообщается, что с ночи улицы города расчищают и обрабатывают противогололедными средствами коммунальщики. Для борьбы со снегом к работе привлекли более 500 дворников, на помощь им даны 136 единиц техники. Особое внимание власти и коммунальные службы уделяют потенциально опасным участкам, таким как мосты, путепроводы, подъемы и спуски.
Власти Ростова попросили жителей города быть предельно внимательными на дорогах, чтобы снизить риск ДТП.
Ранее МЧС Ростовской области предупреждало метели и ураганном ветре с 14 по 15 февраля.