Сообщается, что с ночи улицы города расчищают и обрабатывают противогололедными средствами коммунальщики. Для борьбы со снегом к работе привлекли более 500 дворников, на помощь им даны 136 единиц техники. Особое внимание власти и коммунальные службы уделяют потенциально опасным участкам, таким как мосты, путепроводы, подъемы и спуски.