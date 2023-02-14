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Сити-менеджер Ростова Логвиненко доложил о борьбе с последствиями снегопада

14 февраля 2023, 08:17
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове начал работу оперштаб по ликвидации последствий непогоды, рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.
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Погода

Во вторник, 14 февраля, на Ростов обрушилась сильная метель и штормовой ветер. Город сковали девятибалльные пробки, а цены на такси взлетели в 2-3 раза. Для быстрой ликвидации последствий ненастья в Ростове начал работу оперативный штаб.

Сообщается, что с ночи улицы города расчищают и обрабатывают противогололедными средствами коммунальщики. Для борьбы со снегом к работе привлекли более 500 дворников, на помощь им даны 136 единиц техники. Особое внимание власти и коммунальные службы уделяют потенциально опасным участкам, таким как мосты, путепроводы, подъемы и спуски.

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Власти Ростова попросили жителей города быть предельно внимательными на дорогах, чтобы снизить риск ДТП.

Ранее МЧС Ростовской области предупреждало метели и ураганном ветре с 14 по 15 февраля.

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