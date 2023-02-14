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Updated Сегодня, 13:33

Суд 14 февраля отменил приговор главе администрации Азова Владимиру Ращупкину

14 февраля 2023, 13:31
Фото: Администрация г.Азова
Суд 14 февраля отменил приговор главе администрации Азова Владимиру Ращупкину
Ростовский областной суд отменил приговор главе администрации Азова Владимиру Ращупкину и бывшему директору ДИЗО Николаю Юхнову, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Напомним, что 12 октября суд приговорил Ращупкина к 3,5 года заключения условно по делу о превышении полномочий. Вместе с ним по этому делу проходил Юхнов. 

В суде сообщали, что сити-менеджер участвовал в махинациях с муниципальной землей. А ущерб городу от этого достиг 174 миллионов рублей.

Юхнову дали 4 года 3 месяца колонии общего режима. Этот приговор обжаловали гособвинитель и осужденные. 

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«Во вторник, 14 февраля, приговор отменили ввиду допущенных судом первой инстанции существенных нарушений. Дело направили на новое судебное рассмотрение в Азовский городской суд в ином составе суда», — сказано в сообщении.

Добавим, что в пресс-службе Ращупкина называют бывшим главой администрации Азова. Но на момент написания новости официальной информации о его отставке не появлялось, на сайте мэрии он значится главой.

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