Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Напомним, что 12 октября суд приговорил Ращупкина к 3,5 года заключения условно по делу о превышении полномочий. Вместе с ним по этому делу проходил Юхнов.
В суде сообщали, что сити-менеджер участвовал в махинациях с муниципальной землей. А ущерб городу от этого достиг 174 миллионов рублей.
Юхнову дали 4 года 3 месяца колонии общего режима. Этот приговор обжаловали гособвинитель и осужденные.
«Во вторник, 14 февраля, приговор отменили ввиду допущенных судом первой инстанции существенных нарушений. Дело направили на новое судебное рассмотрение в Азовский городской суд в ином составе суда», — сказано в сообщении.
Добавим, что в пресс-службе Ращупкина называют бывшим главой администрации Азова. Но на момент написания новости официальной информации о его отставке не появлялось, на сайте мэрии он значится главой.