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Published Сегодня, 13:50

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Updated Сегодня, 13:52

Трактор-уборщик в Ростове-на-Дону засыпал снегом «ГАЗель» после ссоры с водителем

14 февраля 2023, 13:50
Фото: ТГ канал "Это Ростов!"
Тракторист в Ростове-на-Дону засыпал снегом «ГАЗель» после ссоры с водителем
В Ростове-на-Дону водитель трактора отомстил местному жителю, с которым у него произошла ссора, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Конфликт произошел во вторник, когда тракторист занимался уборкой улиц от снега. Но продолжить работу ему помешал водитель «ГАЗели», припарковавшийся у остановки.

«Водитель заявил, что не уедет, так как ждет разгрузку. Тракторист психанул и высыпал два ковша снега на кабину», — сказано в сообщении.

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После этого водитель машины не стал продолжать конфликт и залез в салон. Пользователи в комментариях раскритиковали мужчину в «ГАЗели», который мешал уборке снега.

Добавим, что в городе во вторник сложилась напряженная ситуация на дорогах из-за снегопада. Улицы расчищают большое количество коммунальщиков.

Ранее видео нападения автохама на пешехода в Азове попало в Сеть. 

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