Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Конфликт произошел во вторник, когда тракторист занимался уборкой улиц от снега. Но продолжить работу ему помешал водитель «ГАЗели», припарковавшийся у остановки.
«Водитель заявил, что не уедет, так как ждет разгрузку. Тракторист психанул и высыпал два ковша снега на кабину», — сказано в сообщении.
После этого водитель машины не стал продолжать конфликт и залез в салон. Пользователи в комментариях раскритиковали мужчину в «ГАЗели», который мешал уборке снега.
Добавим, что в городе во вторник сложилась напряженная ситуация на дорогах из-за снегопада. Улицы расчищают большое количество коммунальщиков.
Ранее видео нападения автохама на пешехода в Азове попало в Сеть.