«Траст» за четыре года провел сделок слияний и поглощений на 94 млрд рублей.

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Так за прошлый год «Траст» провел ряд заметных сделок, которые стали крупнейшими в своих отраслях. Среди них - продажа компании «Интеко», «РОСТАГРО», «Русское зерно» и других на общую сумму 76 миллиардов рублей.
С учетом сборов в 421 млрд рублей и справедливой стоимости активов по итогам 2022 года на балансе банка в 93 млрд рублей стратегическая цель по сборам в 482 млрд рублей уже обеспечена на 107%.
Порядка 90% сборов в последние четыре года банку непрофильных активов обеспечили соглашения об урегулировании, реструктуризация обязательств и управление активами, а также продажа недвижимости. А на долю судебного взыскания пришлось 10% от общего объема сборов.
В 2024 году «Траст» может сдать банковскую лицензию. Однако команда банка непрофильных активов продолжит работать по ряду судебных процессов и активов до конца 2026 года.
«В прошлом году „Траст“ перевыполнил план по сборам, несмотря на неопределенность на рынке капитала, санкционный режим и волатильность экономики. Более того, в 2022 году мы вышли из большинства крупных активов под управлением — это „Интеко“, „РОСТАГРО“, „Здоровая ферма“ и другие. Общая стоимость сделок M&A за прошлый год составила 76,4 млрд рублей. Эти успехи подтверждают эффективность выбранной бизнес-стратегии банка и работы команды. Что касается нашей стратегической цели — собрать 482 млрд рублей, — фактически мы обеспечили ее выполнение реальными сборами и справедливой стоимостью активов на 107%», — прокомментировал президент — председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов.
За 4 года банк непрофильных активов вернул в Банк России 294 млрд рублей, включая проценты. Разница между сборами и возвратом в ЦБ объясняется тем, что «Траст» дополнительно направил 120 млрд рублей на приобретение активов в 2019–2022 гг.