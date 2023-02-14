«Траст» за четыре года провел сделок слияний и поглощений на 94 млрд рублей.

«В прошлом году „Траст“ перевыполнил план по сборам, несмотря на неопределенность на рынке капитала, санкционный режим и волатильность экономики. Более того, в 2022 году мы вышли из большинства крупных активов под управлением — это „Интеко“, „РОСТАГРО“, „Здоровая ферма“ и другие. Общая стоимость сделок M&A за прошлый год составила 76,4 млрд рублей. Эти успехи подтверждают эффективность выбранной бизнес-стратегии банка и работы команды. Что касается нашей стратегической цели — собрать 482 млрд рублей, — фактически мы обеспечили ее выполнение реальными сборами и справедливой стоимостью активов на 107%», — прокомментировал президент — председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов.