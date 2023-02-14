Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Газета «Волгоградская правда» сообщила об обнаружении в регионе тела 51-летнего жителя Ростовской области. Мужчина погиб 12 февраля на территории Карповского водохранилища.
Сообщается, что он прибыл туда на рыбалку. Решив переночевать на реке, для обогрева он зажег в палатке газовую горелку. На утром ночевавший в соседней палатке приятель обнаружил мужчину мертвым.
Сейчас обстоятельства гибели мужчины устанавливают следователи.
Ранее в Ростовской области спасли двух рыбаков, провалившихся под лед канала.