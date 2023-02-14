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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Труп рыбака из Ростовской области нашли в палатке на реке

14 февраля 2023, 11:07
Фото: Petri Tapola/CC BY SA/wikimedia
Рыбак из Ростовской области отравился угарным газом, ночуя на реке
51-летний житель Ростовской области погиб во время рыбалки в Волгоградской области, сообщили местные СМИ.

Газета «Волгоградская правда» сообщила об обнаружении в регионе тела 51-летнего жителя Ростовской области. Мужчина погиб 12 февраля на территории Карповского водохранилища.

Сообщается, что он прибыл туда на рыбалку. Решив переночевать на реке, для обогрева он зажег в палатке газовую горелку. На утром ночевавший в соседней палатке приятель обнаружил мужчину мертвым.

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Сейчас обстоятельства гибели мужчины устанавливают следователи.

Ранее в Ростовской области спасли двух рыбаков, провалившихся под лед канала.

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#Виктория Прутковская#Происшествия#Новости#Ростовская область
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