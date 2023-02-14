Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
Портал «Блокнот. Ростов» рассказал, что на днях они получили несколько обращений от жителей Ростова-на-Дону, которые стали пациентами инфекционного отделения после заказа готовых наборов здорового питания GoodFood. У всех пациентов наблюдается похожая симптоматика — высокая температура, тошнота, однако некоторые из потерпевших находятся в тяжелом состоянии.
Одна из пациенток рассказала, что она обратилась за доставкой в компанию 11 февраля, свой заказ она смогла получить 13 февраля — и в этот же день она попробовала еду. Однако уже спустя несколько часов женщине стало дурно — появились тошнота и температура.
«Вызвала скорую. Сейчас нахожусь в ужасном состоянии. В стационаре находится более 22 человек с аналогичным течением — многие из них ели те же продукты», — поделилась ростовчанка, добавив, что у нее взяли кровь на анализ и мазок на патогенную кишечную флору.
По ее словам, предварительным диагнозом является сальмонеллез, однако результаты анализов пока не пришли.
Издание также связалось с компанией GoodFood, где подтвердили факт отравления клиентов и сообщили, что пока не смогли установить причину. Сейчас компания сотрудничает Роспотребнадзором и прокуратурой Ростовской области, которые заняты расследованием обстоятельств и поисками источника массового отравления. В компании также добавили, что приостановили отгрузку наборов и готовы вернуть средства своим клиентам.
Ранее в Ростовской области огласили приговор сотруднику птицефабрики, заразившего сальмонеллой около 150 детей в Батайске.