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Updated Сегодня, 18:30

В Ростове клиенты компании наборов здорового питания попали в ЦГБ с отравлением

14 февраля 2023, 17:47
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове клиенты компании, специализирующейся на готовке доставке наборов правильного питания, попали в инфекционное отделение ЦГБ.

Портал «Блокнот. Ростов» рассказал, что на днях они получили несколько обращений от жителей Ростова-на-Дону, которые стали пациентами инфекционного отделения после заказа готовых наборов здорового питания GoodFood. У всех пациентов наблюдается похожая симптоматика — высокая температура, тошнота, однако некоторые из потерпевших находятся в тяжелом состоянии.

Одна из пациенток рассказала, что она обратилась за доставкой в компанию 11 февраля, свой заказ она смогла получить 13 февраля — и в этот же день она попробовала еду. Однако уже спустя несколько часов женщине стало дурно — появились тошнота и температура.

«Вызвала скорую. Сейчас нахожусь в ужасном состоянии. В стационаре находится более 22 человек с аналогичным течением — многие из них ели те же продукты», — поделилась ростовчанка, добавив, что у нее взяли кровь на анализ и мазок на патогенную кишечную флору.

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По ее словам, предварительным диагнозом является сальмонеллез, однако результаты анализов пока не пришли.

Издание также связалось с компанией GoodFood, где подтвердили факт отравления клиентов и сообщили, что пока не смогли установить причину. Сейчас компания сотрудничает Роспотребнадзором и прокуратурой Ростовской области, которые заняты расследованием обстоятельств и поисками источника массового отравления. В компании также добавили, что приостановили отгрузку наборов и готовы вернуть средства своим клиентам.

Ранее в Ростовской области огласили приговор сотруднику птицефабрики, заразившего сальмонеллой около 150 детей в Батайске.

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