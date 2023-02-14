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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

В Ростове-на-Дону опровергли информацию о сносе дома купца Чернова на Буденновском

14 февраля 2023, 15:07
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове-на-Дону опровергли информацию о сносе дома купца Чернова
В Ростове-на-Дону не планируют сносить здание на проспекте Буденновский, 17, сообщили в администрации.

Ранее СМИ писали, что исторический центр якобы может лишиться трехэтажного здания. Речь идет о доме купца Чернова, который будто собирались снести и построить здесь многоэтажку.

«Это здание аварийным и подлежащим сносу или реконструкции не признано. Демонтаж выявленного объекта культурного наследия запрещен», — пишет газета «Ростов официальный» со ссылкой на информацию мэрии.

В Ростове снесут два старинных дома в Ленгородке и центре города
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Ранее стало известно, что в Ростове снесут два старинных дома в Ленгородке и центре города. Одно находится рядом с жилыми домами ликеро-водочного завода, а второе было построено еще до Октябрьской революции

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