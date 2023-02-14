Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Ранее СМИ писали, что исторический центр якобы может лишиться трехэтажного здания. Речь идет о доме купца Чернова, который будто собирались снести и построить здесь многоэтажку.
«Это здание аварийным и подлежащим сносу или реконструкции не признано. Демонтаж выявленного объекта культурного наследия запрещен», — пишет газета «Ростов официальный» со ссылкой на информацию мэрии.
Ранее стало известно, что в Ростове снесут два старинных дома в Ленгородке и центре города. Одно находится рядом с жилыми домами ликеро-водочного завода, а второе было построено еще до Октябрьской революции