Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Согласно информации, предоставленной продюсером кинокартины, съемки должны начаться в августе–сентябре 2023 года, а съемочные площадки будут размещены в крупнейших городах юга России — Ростове-на-Дону, Сочи, Геленджике, Краснодаре и Анапе.
Дмитрий Пристансков рассказал, что рабочее название кинокартины «Тур с Иванушками», который будет рассказывать историю популярных в 90-е годы исполнителей. Показы фильмов запланированы на март 2024 года, а финальный кастинг актеров проведут в апреле текущего года. В течение всего фильма будут звучать песни группы, а певцы появятся в фильме в качестве камео.
По словам продюсера, в картине речь будет идти о подругах, которые были фанатками группы «Иванушки International», и после утраты своего друга осознали, что за всю свою жизнь не совершали никаких безумств. Героини картины решают наверстать упущенное и отправятся в тур за любимой группой, однако на их пути встанет препятствие — дочка одной из героинь.
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