По словам продюсера, в картине речь будет идти о подругах, которые были фанатками группы «Иванушки International», и после утраты своего друга осознали, что за всю свою жизнь не совершали никаких безумств. Героини картины решают наверстать упущенное и отправятся в тур за любимой группой, однако на их пути встанет препятствие — дочка одной из героинь.