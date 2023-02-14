rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

В Ростове создали оперштаб для ликвидации последствий непогоды 14 февраля

14 февраля 2023, 07:13
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове создали оперштаб для ликвидации последствий непогоды 14 февраля
Для устранения последствий непогоды в Ростове работу начал специальный оперативный штаб, сообщили в городской администрации.
Сюжет
Погода

Вторник, 14 февраля, начался в Ростове с сильной метели и ураганного ветра. Чтобы оперативно ликвидировать последствия непогоды, коммунальщики еще ночью обработали дороги противогололедными материалами. Также в городе круглосуточно функционирует оперативный штаб.

МЧС Ростовской области предупредили о метели и ураганном ветре с 14 по 15 февраля
Узнать подробнее

Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что для уборки снега задействовано 136 единиц техники, в том числе 67 комбинированных дорожных машин. Также на работу вышли 536 уборщиков территорий. Особое внимание уделяется опасным объектам: мостовым сооружениям, путепроводам, спускам и подъемам.

Ранее синоптики рассказали, когда в Ростове завершатся заморозки.

Читайте также:
Снегопады и пасмурная погода ждут ростовчан на этой неделе с 14 февраляБолее 530 человек задействуют для уборки снега в Ростове-на-Дону днем 14 февраляНемыслимые пробки парализовали движение в Ростове-на-Дону утром 14 февраля
#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Погода#Ростов-на-Дону#Ростов#Алина Заярная
Подпишитесь
Из-за санкций Евросоюза угольные компании Ростовской области сократили добычу на 19%
Сегодня, 08:41
Из-за утренней метели цены на такси в Ростове взлетели в три раза
Сегодня, 06:17
Эксперт разъяснил, почему ростовчане стали массово лечить зубы в феврале 2023 года
Сегодня, 08:11
Климатолог Иошпа заявил о сильнейшем за 10 лет ветре в Ростовской области весной
Сегодня, 07:36
Зоолог рассказал, как помочь умирающим птицам пережить снегопад в Ростовской области
Сегодня, 08:49