Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Вторник, 14 февраля, начался в Ростове с сильной метели и ураганного ветра. Чтобы оперативно ликвидировать последствия непогоды, коммунальщики еще ночью обработали дороги противогололедными материалами. Также в городе круглосуточно функционирует оперативный штаб.
Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что для уборки снега задействовано 136 единиц техники, в том числе 67 комбинированных дорожных машин. Также на работу вышли 536 уборщиков территорий. Особое внимание уделяется опасным объектам: мостовым сооружениям, путепроводам, спускам и подъемам.
Ранее синоптики рассказали, когда в Ростове завершатся заморозки.