Вторник, 14 февраля, начался в Ростове с сильной метели и ураганного ветра. Чтобы оперативно ликвидировать последствия непогоды, коммунальщики еще ночью обработали дороги противогололедными материалами. Также в городе круглосуточно функционирует оперативный штаб.