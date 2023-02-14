Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В 2021 году количество умерших было 78,3 тысячи человек. Это на 22,5% больше, чем в 2022 году.
Согласно статистике, в минувшем году родились в области 32,7 тысячи детей. В 2021 году их было 35,7 тысячи. Получается, что рождаемость упала почти на 9%.
В целом в Южном федеральном округе в 2022 году родились 141,5 тысячи детей, скончались 230 тысяч человек. Но смертность за год снизилась на 21,4%.
Напомним, что смертность населения Ростовской области упала после пандемии коронавируса на 21,8%.