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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

В Ростовской области снизились темпы вымирания населения после 2022 года

14 февраля 2023, 13:26
Фото: 1MI
В Ростовской области в 2022 году скончались 60,7 тысячи человек, следует из данных Росстата.

В 2021 году количество умерших было 78,3 тысячи человек. Это на 22,5% больше, чем в 2022 году.

Согласно статистике, в минувшем году родились в области 32,7 тысячи детей. В 2021 году их было 35,7 тысячи. Получается, что рождаемость упала почти на 9%.

Смертность населения Ростовской области упала после пандемии коронавируса на 21,8%
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В целом в Южном федеральном округе в 2022 году родились 141,5 тысячи детей, скончались 230 тысяч человек. Но смертность за год снизилась на 21,4%.

Напомним, что смертность населения Ростовской области упала после пандемии коронавируса на 21,8%.

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