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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

В Ростовской области у жителей осталось 7 дней для оформления льготного проездного

14 февраля 2023, 10:25
Фото: 1MI
В Ростовской области у жителей осталось 7 дней для оформления льготного проездного
У льготников в Ростовской области осталась неделя, чтобы успеть оформить льготный проездной билет.

Напомним, что льготники получили право выбора — либо они пользуются бесплатным проездом в общественном транспорте, либо им платят ежемесячную компенсацию. Она составляет 1050 рублей.

Для бесплатного проезда необходимо оформить льготную проездную карту. Подать заявление нужно успеть до 20 февраля.

Голубев сообщил, что только 20% донских льготников выбрали бесплатный проезд
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Добавим, что нововведения начнут действовать с 1 мая 2023 года. Ранее губернатор Василий Голубев сообщал, что только 20% донских льготников выбрали бесплатный проезд. 

В данный момент с населением продолжается разъяснительная работа по этому поводу. 

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