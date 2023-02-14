При этом за всю зиму составили всего 90 протоколов из-за неубранного снега. Большая часть нарушений была зафиксирована в Ростове, Каменске-Шахтинском, а также также в городах Шахты и Таганрог. Вместе с ними с уборкой снега недостаточно оперативно справлялись Белокалитвинский, Каменский и Миллеровский районы.