Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
В течение вторника, 14 февраля, в Ростовской области наблюдалось ухудшение погодных условий, которое сопровождалось метелью и обильными снегопадами, а потому административная инспекция напомнила местным органам самоуправления, а также предприятиям ЖКХ и коммунальным службам об их обязанности производить зимнюю уборку территорий.
В настоящий момент инспекторы проводят мониторинг объектов социальной и транспортной инфраструктуры, чтобы оценить ход работ по уборке снега. Только за сегодняшний день специалистам удалось выявить более 100 нарушений, по результатам мониторинга возбудили 39 административных дел.
При этом за всю зиму составили всего 90 протоколов из-за неубранного снега. Большая часть нарушений была зафиксирована в Ростове, Каменске-Шахтинском, а также также в городах Шахты и Таганрог. Вместе с ними с уборкой снега недостаточно оперативно справлялись Белокалитвинский, Каменский и Миллеровский районы.
Более подробный список нарушителей среди управляющих компаний, детских садов и школ можно изучить по ссылке.
Напомним, за несвоевременную уборку снега и льда дончанам угрожают штрафы в размере до трех тысяч рублей для физлиц, до 30 тысяч рублей — для должностных лиц и до 70 тысяч рублей для юрлиц.
Ранее в Ростове жителям напомнили, где находятся травмпункты для детей и взрослых, а также график их работы.