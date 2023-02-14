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Published Сегодня, 16:41

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Updated Сегодня, 16:43

В Ростовской области возбудили 39 административных дел за неубранный снег и лед

14 февраля 2023, 16:41
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростовской области возбудили около 40 административных дел из-за заваленных снегом улиц и гололедицы, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.
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В течение вторника, 14 февраля, в Ростовской области наблюдалось ухудшение погодных условий, которое сопровождалось метелью и обильными снегопадами, а потому административная инспекция напомнила местным органам самоуправления, а также предприятиям ЖКХ и коммунальным службам об их обязанности производить зимнюю уборку территорий.

В настоящий момент инспекторы проводят мониторинг объектов социальной и транспортной инфраструктуры, чтобы оценить ход работ по уборке снега. Только за сегодняшний день специалистам удалось выявить более 100 нарушений, по результатам мониторинга возбудили 39 административных дел.

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При этом за всю зиму составили всего 90 протоколов из-за неубранного снега. Большая часть нарушений была зафиксирована в Ростове, Каменске-Шахтинском, а также также в городах Шахты и Таганрог. Вместе с ними с уборкой снега недостаточно оперативно справлялись Белокалитвинский, Каменский и Миллеровский районы.

Более подробный список нарушителей среди управляющих компаний, детских садов и школ можно изучить по ссылке.

Напомним, за несвоевременную уборку снега и льда дончанам угрожают штрафы в размере до трех тысяч рублей для физлиц, до 30 тысяч рублей — для должностных лиц и до 70 тысяч рублей для юрлиц.

Ранее в Ростове жителям напомнили, где находятся травмпункты для детей и взрослых, а также график их работы.

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