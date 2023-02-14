Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Во вторник, 14 февраля, на Ростовскую область обрушилась метель и штормовой ветер. В усиленном режиме работают все экстренные службы региона и коммунальщики.
В Азове глава администрации Владимир Ращупкин предоставил местным жителям доступ к интерактивной карте, на которой в реальном времени можно следить за местоположением снегоуборочных машин.
RostovGazeta проверила работу карты. На ней отображены две снегоуборочные машины, указаны их государственные номера, уровень топлива и состояние кузова.
Тем временем в Ростове создали оперштаб для ликвидации последствий непогоды 14 февраля.