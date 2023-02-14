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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

В Ростовской области запустили карту, где можно видеть все снегоуборочные машины

14 февраля 2023, 09:48
Фото: rostov-gorod.ru
Жители Азова получили доступ к интерактивной карте, на которой видно местоположение всех снегоуборочных машин, сообщил глава местной администрации Владимир Ращупкин.

Во вторник, 14 февраля, на Ростовскую область обрушилась метель и штормовой ветер. В усиленном режиме работают все экстренные службы региона и коммунальщики.

В Азове глава администрации Владимир Ращупкин предоставил местным жителям доступ к интерактивной карте, на которой в реальном времени можно следить за местоположением снегоуборочных машин.

В Азове глава администрации Владимир Ращупкин предоставил местным жителям доступ к интерактивной карте
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RostovGazeta проверила работу карты. На ней отображены две снегоуборочные машины, указаны их государственные номера, уровень топлива и состояние кузова.

Тем временем в Ростове создали оперштаб для ликвидации последствий непогоды 14 февраля.

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#Виктория Прутковская#Город#Новости#Ростовская область#Ростов#Ростов-на-Дону#Азов#Ращупкин#Ращупкин Владимир Валерьевич
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