Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В пресс-службе правительства Ростовской области объявили, что с начала 2023 года уже как минимум пять местных жителей обращались за медицинской помощью из-за укусов клещей.
По словам экспертов, причиной «нападений» стали погодные условия и высокие температуры, из-за которых клещи могли сохранять активность и в зимнее время, продолжая разносить инфекции и комфортно существовать, не боясь морозов.
Между тем, напоминаем, что в 2022 году у укушенных клещами дончан выявили крымскую геморрагическую лихорадку, лихорадку Ку, туляремию, бруцеллез и болезнь Лайма, а потому жителям Ростовской области рекомендуется проходить вакцинацию для профилактики заражения.
Во вторник, 14 февраля, Ростовскую область накрыло сильной метелью, из-за которой не только снизилась видимость на дорогах, но также завалило большую часть трасс региона.
Сотрудники экстренных служб рекомендуют дончанам отказаться от дальних поездок в период непогоды 14 и 15 февраля, поскольку коммунальные службы в ударных темпах стараются расчистить улицы, но снег продолжает падать и засыпать дороги.
Если все же поездка является необходимостью, представители экстренных служб рекомендуют населению не съезжать с федеральных трасс на проселочные дороги, а также иметь во время поездки полный бак бензина и аптечку на случай экстренных ситуаций.
Если автомобиль попадет в занос — водителям рекомендуется звонить спасателям, чтобы те вызволили машину из снежного плена с помощью тягача или другой техники.
Также во вторник стало известно, что американский видеохостинг YouTube заблокировал фильм режиссера Святослава Гордина, посвященный истории оккупации и освобождения Ростова.
Согласно словам автора, в течение 29-минутной киноленты дети Ростова-на-Дону рассказывают о событиях военных лет и истории двух оккупации на фоне городских улиц. Основой для историй, рассказываемых в фильме, стали воспоминания детей войны.
Однако по неизвестным причинам фильм был заблокирован для просмотра и удален с YouTube из-за недопустимости контента. Что именно сочли недопустимым в фильме не уточнялось.