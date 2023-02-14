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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

В Ростовской области жителей атакуют клещи в феврале, пока дороги заваливает снегом

14 февраля 2023, 15:06
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области дончан атакуют клещи в феврале, пока дороги заваливает снегом
В Ростовской области дончан засыпает снегом и покусывают клещи, пока ростовчанам не дают посмотреть на YouTube фильм об освобождении города из-за недопустимости его содержания.

Кусачие неожиданности

В пресс-службе правительства Ростовской области объявили, что с начала 2023 года уже как минимум пять местных жителей обращались за медицинской помощью из-за укусов клещей.

По словам экспертов, причиной «нападений» стали погодные условия и высокие температуры, из-за которых клещи могли сохранять активность и в зимнее время, продолжая разносить инфекции и комфортно существовать, не боясь морозов.

Между тем, напоминаем, что в 2022 году у укушенных клещами дончан выявили крымскую геморрагическую лихорадку, лихорадку Ку, туляремию, бруцеллез и болезнь Лайма, а потому жителям Ростовской области рекомендуется проходить вакцинацию для профилактики заражения.

Горшочек, не вари

Во вторник, 14 февраля, Ростовскую область накрыло сильной метелью, из-за которой не только снизилась видимость на дорогах, но также завалило большую часть трасс региона.

Сотрудники экстренных служб рекомендуют дончанам отказаться от дальних поездок в период непогоды 14 и 15 февраля, поскольку коммунальные службы в ударных темпах стараются расчистить улицы, но снег продолжает падать и засыпать дороги.

Фото: Соцсети
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Если все же поездка является необходимостью, представители экстренных служб рекомендуют населению не съезжать с федеральных трасс на проселочные дороги, а также иметь во время поездки полный бак бензина и аптечку на случай экстренных ситуаций.

Если автомобиль попадет в занос — водителям рекомендуется звонить спасателям, чтобы те вызволили машину из снежного плена с помощью тягача или другой техники.

Нелицеприятная правда

Также во вторник стало известно, что американский видеохостинг YouTube заблокировал фильм режиссера Святослава Гордина, посвященный истории оккупации и освобождения Ростова.

YouTube заблокировал фильм режиссера Святослава Гордина, посвященный истории оккупации и освобождения Ростова.
Фото: donland.ru

Согласно словам автора, в течение 29-минутной киноленты дети Ростова-на-Дону рассказывают о событиях военных лет и истории двух оккупации на фоне городских улиц. Основой для историй, рассказываемых в фильме, стали воспоминания детей войны.

Однако по неизвестным причинам фильм был заблокирован для просмотра и удален с YouTube из-за недопустимости контента. Что именно сочли недопустимым в фильме не уточнялось.

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