Так взрослым пациентам, нуждающимся в помощи врачей, круглосуточно доступны пять травмпунктов. Первый из них находится на СЖМ в Ворошиловском районе города на улице Бодрой, 88/35 и относится к ГБСМП, позвонить в травмпункт можно по номеру 8(863) 233-05-58. Второй травмпункт относится к городской больнице №4 и находится по адресу Богатяновский спуск, 27. В нем могут получить помощь жители Кировского и Пролетарского районов, номер телефона организации — 8(863) 263-40-23.