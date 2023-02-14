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Published Сегодня, 16:08

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Updated Сегодня, 16:10

Власти Ростова напомнили жителям адреса травмпунктов после метели 14 февраля

14 февраля 2023, 16:08
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Власти Ростова-на-Дону поделились с жителями расписанием, телефонами и графиков работы травмпунктов после ненастья и метели 14 февраля, сообщение опубликовала пресс-служба Управление по координации деятельности медицинских организаций города.

Напомним, в ночь на вторник, 14 февраля, Ростовскую область накрыло мощным снегопадом, из-за которого улицы и дороги Ростова-на-Дону покрылись снегом и льдом. Это создает неблагоприятную ситуацию как для пешеходов и водителей, а потому горожанам решили напомнить адреса ростовских травмпунктов.

Для взрослых ростовчан

Так взрослым пациентам, нуждающимся в помощи врачей, круглосуточно доступны пять травмпунктов. Первый из них находится на СЖМ в Ворошиловском районе города на улице Бодрой, 88/35 и относится к ГБСМП, позвонить в травмпункт можно по номеру 8(863) 233-05-58. Второй травмпункт относится к городской больнице №4 и находится по адресу Богатяновский спуск, 27. В нем могут получить помощь жители Кировского и Пролетарского районов, номер телефона организации — 8(863) 263-40-23.

Для жителей Советского и Железнодорожного районов круглосуточно работает травмпункт на проспекте Коммунистическом, 39 Горбольницы №20, позвонить в него можно по телефону 8(863) 271-99-65. Пациенты из Ленинского и Октябрьского районов могут получить помощь врачей в травмпункте Городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко на проспекте Ворошиловском, 105, его номер телефона — 8(863) 250-06-74.

Последний травмпункт Городской поликлиники №1, готовый приему взрослых людей, находится на Сельмаше на улице Сержантова, 3, туда можно позвонить по номеру 8(863) 252-04-18.

Для детей

Тем временем, экстренную помощь детям, в том числе из-за укусов животных, готовы оказать два травмпункта.

Первый из них находится в МБУЗ «Городской больнице №4» — здесь детей ежедневно принимают с 9.00 до 20.00 мск. Помощь могут получить несовершеннолетние жители восточной части города — дети, проживающие в Пролетарском, Кировском, Ленинском и Первомайском районах. Номер телефона медучреждения 8(863)227-76-91.

В детском травмпункте МБУЗ «Городской больницы №20» маленьких пациентов из районов ЗЖМ и СЖМ готовы принимать на час дольше — с 9.00 до 21.00 мск.

При этом с 21.00 до 9.00 мск травмпункт работает для детей из всех восьми районов Ростова. Позвонить в травмпункт можно по номеру 8(863)-271-96-76.

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Ранее жителей Ростова шокировало состояние лестницы, ведущей ко входу в травмпункт ЦГБ.

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