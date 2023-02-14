Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Из-за сильной метели и штормового ветра экстренные службы в Ростовской области работают в усиленном режиме. На помощь людям в случае ЧП готовы прийти несколько тысяч специалистов, заверяет замгубернатора Сергей Бодряков.
94 тягача и 100 единиц автотехники подготовлены для помощи автомобилистам в случае появления снежных заносов. Также власти развернули на дорогах пункты обогрева.
Жителям региона рекомендуют воздержаться от поездок на дальние дистанции. Если же поездку отменить нельзя, в таком случае лучше не съезжать с федеральных трасс на проселочные дороги, а также запастись горючим и медикаментами.
Напомним, в столице региона, Ростове-на-Дону, начал работу оперативный штаб по устранению последствий непогоды.