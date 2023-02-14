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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Власти Ростовской области заявили, что пытаются справиться с непогодой

14 февраля 2023, 09:29
Фото: donland.ru
Власти Ростовской области заявили, что пытаются справиться с непогодой
Экстренные службы работают в усиленном режиме из-за метели и ураганного ветра в Ростовской области, сообщили в правительстве региона.
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Погода

Из-за сильной метели и штормового ветра экстренные службы в Ростовской области работают в усиленном режиме. На помощь людям в случае ЧП готовы прийти несколько тысяч специалистов, заверяет замгубернатора Сергей Бодряков.

94 тягача и 100 единиц автотехники подготовлены для помощи автомобилистам в случае появления снежных заносов. Также власти развернули на дорогах пункты обогрева.

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Жителям региона рекомендуют воздержаться от поездок на дальние дистанции. Если же поездку отменить нельзя, в таком случае лучше не съезжать с федеральных трасс на проселочные дороги, а также запастись горючим и медикаментами.

Напомним, в столице региона, Ростове-на-Дону, начал работу оперативный штаб по устранению последствий непогоды.

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#Алина Заярная#Погода#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
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