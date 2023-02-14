Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Во вторник, 14 февраля, автор фильма «Освобождение Ростова-на-Дону» Святослав Гордин поделился кинолентой в соцсети «ВКонтакте», сообщив, что кинокартина была отснята специально к годовщине освобождения города.
29-минутный фильм рассказывает историю двух оккупаций голосами детей, которые сообщают зрителям о событиях Великой Отечественной войны, собранным из крупиц воспоминаний детей военных лет.
Однако несмотря на значимую культурную и историческую ценность фильма, кинолента была заблокирована для просмотра видеохостингом YouTube. Одна из учителей спросила, есть ли этот фильм на сервисе, поскольку она хочет показать его детям.
«Был. Но YouTube удалил это видео, как недопустимый контент. Есть на Rutube», — сообщил Святослав Гордин.
Что именно хостинг посчитал недопустимым контентом до сих пор неизвестно.
Ранее эксперт рассказал, почему не верит в наказание за просмотр YouTube ростовчанами.