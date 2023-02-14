rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

«За что налоги платим?»: ростовчане не довольны коммунальщиками, убирающими снег

14 февраля 2023, 09:51
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчане заявили, что коммунальщики не справляются со снегом днем 14 февраля

Ростовчане заявили, что коммунальщики не справляются со снегом днем 14 февраля

Жители Ростова-на-Дону раскритиковали работу коммунальщиков по уборке снега, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что осадки в городе начались еще ночью, из-за чего дороги и тротуары засыпало снегом. Власти отчитались о том, что во вторник привлекут более 500 человек для очистки улиц.

Однако пока качество проводимых работ устроило далеко не всех. Люди жалуются на большое количество снега.

«А где снегоуборочные машины? Тротуары практически не чищены, на пешеходных переходах по щиколотку снега. За что налоги платим?», — возмущаются горожане.

Люди жалуются на большое количество снега.Люди жалуются на большое количество снега.
Люди жалуются на большое количество снега.
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростовской области заявили, что пытаются справиться с непогодой
Узнать подробнее

«Дороги просто некому убирать», — пишут горожане. Также они пожаловались на пробки.

Другие ростовчане напомнили, что многие ждали снег и теперь он выпал. Они предложили перестать критиковать последствия непогоды.

«Можно подумать в снегопад в других городах иначе», — говорится в комментариях.

Читайте также:
Власти Ростовской области заявили, что пытаются справиться с непогодойВ Ростове создали оперштаб для ликвидации последствий непогоды 14 февраляВласти Ростовской области заявили, что пытаются справиться с непогодой
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Прогноз погоды
Подпишитесь
Как освобождали Ростов: дерзкий подвиг Гукаса Мадояна
Сегодня, 10:39
В Ростове создали оперштаб для ликвидации последствий непогоды 14 февраля
Сегодня, 07:13
Аграрий рассказал, как снегопад повлияет на урожай 2023 года в Ростовской области
Сегодня, 10:40
В Ростовской области у жителей осталось 7 дней для оформления льготного проездного
Сегодня, 10:25
В Ростовской области двух солдат-срочников осудили за дедовщину в 2022 году
Сегодня, 10:35
Руководителя центра информационных систем осудили на Дону за махинации на 5 млн руб
Сегодня, 10:27