Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Напомним, что осадки в городе начались еще ночью, из-за чего дороги и тротуары засыпало снегом. Власти отчитались о том, что во вторник привлекут более 500 человек для очистки улиц.
Однако пока качество проводимых работ устроило далеко не всех. Люди жалуются на большое количество снега.
«А где снегоуборочные машины? Тротуары практически не чищены, на пешеходных переходах по щиколотку снега. За что налоги платим?», — возмущаются горожане.
«Дороги просто некому убирать», — пишут горожане. Также они пожаловались на пробки.
Другие ростовчане напомнили, что многие ждали снег и теперь он выпал. Они предложили перестать критиковать последствия непогоды.
«Можно подумать в снегопад в других городах иначе», — говорится в комментариях.