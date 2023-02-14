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Published Сегодня, 11:42

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Updated Сегодня, 11:47

Затраты на капремонт донских домов увеличат в 1,6 раза в 2023 году

14 февраля 2023, 11:42
Фото: donland.ru
Затраты на капремонт донских домов увеличат в 1,6 раза в 2023 году
В Ростовской области в этом году планируется увеличить затраты на капремонт домов в 1,6 раза, сообщил замгубернатора Игорь Сорокин.

Он рассказал изданию «Интерфакс», что всего в этом году на эти цели направят семь миллиардов рублей. Это позволит привести в порядок 2,4 тысячи домов.

В прошлом году потратили 4,5 миллиарда рублей, которых хватило на одну тысячу домов. Кроме того, дополнительно выделили 204 миллиона на замену лифтов, капремонт крыш и усиление конструкций домов.

В Ростове до конца 2023 года закончат капремонт шести школ
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Ранее стало известно, что в Ростове до конца 2023 года закончат капремонт шести школ. А на улице Вавилова в районе военгородка № 140 в донской столице построят школу на 1,2 тысячи учеников.

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