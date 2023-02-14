Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Он рассказал изданию «Интерфакс», что всего в этом году на эти цели направят семь миллиардов рублей. Это позволит привести в порядок 2,4 тысячи домов.
В прошлом году потратили 4,5 миллиарда рублей, которых хватило на одну тысячу домов. Кроме того, дополнительно выделили 204 миллиона на замену лифтов, капремонт крыш и усиление конструкций домов.
Ранее стало известно, что в Ростове до конца 2023 года закончат капремонт шести школ. А на улице Вавилова в районе военгородка № 140 в донской столице построят школу на 1,2 тысячи учеников.