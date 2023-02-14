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Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Жителей Ростовской области стали массово кусать клещи зимой

14 февраля 2023, 08:53
Фото: John Tann/cc by sa/flickr.com
Несколько человек пострадали от укусов клещей зимой в Ростовской области
Пять жителей Ростовской области обратились за помощью к медикам после укусов клещей в этом году, рассказали в правительстве региона.

С начала года, как минимум, пять человек пострадали в Ростовской области от укусов клещей. Специалисты говорят, что даже зимой клещи не снижают свою активность. Погодные условия в этом году позволяют им комфортно существовать и разносить инфекции.

В прошлом году врачи зафиксировали у пострадавших от клещей местных жителей крымскую геморрагическую лихорадку, лихорадку Ку, туляремию, бруцеллез и некоторые другие болезни.

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Для профилактики заражений рекомендуется сделать вакцинацию, а также соблюдать правила гигиены.

Напомним, в начале декабря в Ростовской области под угрозой оказались 35 районов после вспышки туляремии в ДНР.

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#Виктория Прутковская#Здоровье#Новости#Ростовская область#ДНР
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