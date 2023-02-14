Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
С начала года, как минимум, пять человек пострадали в Ростовской области от укусов клещей. Специалисты говорят, что даже зимой клещи не снижают свою активность. Погодные условия в этом году позволяют им комфортно существовать и разносить инфекции.
В прошлом году врачи зафиксировали у пострадавших от клещей местных жителей крымскую геморрагическую лихорадку, лихорадку Ку, туляремию, бруцеллез и некоторые другие болезни.
Для профилактики заражений рекомендуется сделать вакцинацию, а также соблюдать правила гигиены.
Напомним, в начале декабря в Ростовской области под угрозой оказались 35 районов после вспышки туляремии в ДНР.