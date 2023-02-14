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Published Сегодня, 11:42

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Updated Сегодня, 11:44

Жители Чалтыря остались без электроснабжения из-за сильной метели 14 февраля

14 февраля 2023, 11:42
Фото: 53.mchs.gov.ru
Жители Чалтыря остались без электроснабжения из-за сильной метели 14 февраля
В Мясниковском районе Ростовской области жители сообщают о перебоях или полном отключении электроснабжения, информация об этом появилась в местном Telegram-канале.

В Ростовской области жители Мясниковского района сообщают, что в ночь на вторник, 14 февраля, в значительной части жилых домов пропало электроснабжение. По словам жителей Чалтыря, перебои с электричеством стали наблюдаться примерно с 04.00 мск, а потому людям пришлось собираться на работу и готовить детей к школе без света.

Сельчане сообщили, что надеялись, что электроснабжение восстановят к утру, однако этого не произошло, а в части домов электроснабжение не удалось восстановить и к моменту публикации материала.

«У всех нет электричества!», — возмутились местные жители, недовольные тем, что в Ростовской области любая непогода и сезонные осадки становятся причиной перебоев с ресурсоснабжением.

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«В 06.00 мск подстанция опять сверкала на Дон-25», — рассказали очевидцы в общем чате, сообщив, что заметили перебои в электроснабжении после того, как в метель закоротило подстанцию у трассы.

«В древние времена живём. Надо свечи купить», — заметили жители Чалтыря.

Некоторые предполагают, что причиной перебоев с электроснабжением стало налипание снега и обрыв линий электропередачи, однако эти данные пока не получили подтверждение.

Ранее стало известно, на каких улицах Ростова-на-Дону не будет электричества из-за ремонта оборудования.

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