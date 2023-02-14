В Ростовской области жители Мясниковского района сообщают, что в ночь на вторник, 14 февраля, в значительной части жилых домов пропало электроснабжение. По словам жителей Чалтыря, перебои с электричеством стали наблюдаться примерно с 04.00 мск, а потому людям пришлось собираться на работу и готовить детей к школе без света.